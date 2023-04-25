Yeni Austral SUV Ön Siparişleri Açıldığı Gibi Tükendi

Renault, Yeni Austral SUV modelinin lansmanına özel olarak ilk 500 adet ön siparişi 24 Nisan'da açtı.

Yüksek performanslı 160 bg mild hybrid motoru, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi ve Multi-Sense teknolojisi gibi özellikleriyle öne çıkan Yeni Austral, tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördü ve aynı gün içinde tükendi.

Austral Modeli C Segmentinde Performansı Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Renault, Yeni Austral modeliyle C segmentindeki performansını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Esprit Alpine donanımıyla Türkiye'de satışa sunulacak olan Yeni Austral, güçlü tasarımı ve 564 cm2 openR ekranıyla da sürücülere üstün bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca arka koltukları 16 cm geri hareket edebilen Yeni Austral, tüketicilere daha geniş bir iç mekân sunuyor.

Renault, Yeni Austral'in lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatını 1.190.000 TL olarak belirledi. Yeni siparişlerin ise en kısa zamanda açılacağı açıklandı. Yeni Austral, Haziran ayında Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Austral hakkında detaylı bilgiye www.renault.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz