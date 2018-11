Yeni Avatar Filmlerinin İsimleri ve Vizyon Tarihi Belli Oldu

Usta yönetmen James Cameron imzalı Avatar filmi görkemli yolculuğuna kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Yeni Avatar filmlerinin isimleri ve vizyon tarihi nihayet belli oldu!

Gerek hikaye kurgusu gerekse kullanılan yenilikçi teknolojilerle film endüstrisine bambaşka bir soluk getiren Avatar, dünya çapında 2,788 milyar dolar gişe hasılatı toplayarak inanılmaz bir başarının altına imza atmıştı.

James Cameron tarafından üç boyutlu sinema tekniği ile çekilen film, aradan geçen dokuz yıla rağmen tüm zamanların en çok gişe yapan filmi ünvanını kimseye kaptırmadı. Zirveye çıkmak kolaydır, ancak asıl olan orada kalıcı olmaktır. Avatar, bunu başarabilen ender yapımlardan.

İlk filmdeki muazzam başarının ardından devam filminin gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Zaten Cameron yaptığı açıklamalarda Avatar 2’ye dair çalışmaların ilk filmden önce başladığını dile getirmişti. Fakat takvim yaprakları 2018’i gösterirken, arkamızda bıraktığımız dokuz sene içerisinde herhangi bir devam filmi görme şansımız olmadı.

İyi haber şu ki, artık serinin filmlerini Avatar 2 , 3, 4 ve 5 olarak adlandırmak zorunda değiliz. BBC, yeni filmlerin isimlerinin yazdığı dökümanlara ulaştı: Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider and Avatar: The Quest for Eywa.

Serinin ikinci filmi olacak Avatar: The Way of Water ’da Pandora denizine açılacağız. Cameron, filmin için yeni bir sualtı performans yakalama teknolojisine öncülük edeceğini ve bunun daha önce hiç yapılmadığını söyledi.

Avatar’ın devam filmlerinde yine Sam Worthington (Jake) ve Zoe Saldana’yı (Neytiri) izleyeceğiz. Seriye Dr Grace Augustine rolüyle geri dönecek olan Sigourney Weaver, geçtiğimiz hafta The Hollywood Reporter 'a verdiği demeçte, “Avatar 2 ve 3’ü yeni bitirdik. Şimdi 4 ve 5 ile meşgul olmaya başladık” ifadelerini kullanmıştı.

Önümüzdeki dört Avatar filminin vizyon tarihi ise sırasıyla; Aralık 2020, Aralık 2021 Aralık 2024 ve Aralık 2025.