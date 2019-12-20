Yeni Ay Görevi Muhteşem Bir Videoyla Anlatıldı

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi ya da bilinen ismiyle NASA, uzun yılların ardından Ay’a insanlı uçuşlar yapmak adına Artemis adını verdiği, bir hayli karmaşık yeni görevini duyurmuştu. NASA, bugün yayınladığı yeni videoyla Artemis görevine dair detayları, görselleştirerek, merak edenlerle paylaştı.

NASA, yeni Ay görevi kapsamında daha önce yaptığı gibi tek seferlik uçuşlar planlamadığını daha önce dile getirmişti. Ay yörüngesine bir tür uzay istasyonu yerleştirmeyi planlayan kurum, bu yolla Ay’da yaşanabilir ortam yaratmanın önünü açacağını aktarmıştı.

ABD, 1969 ve 1972 yılları arasında Ay’a 11 farklı insanlı uçuş denemesi yapmış ve bunlardan 9 tanesi başarıyla sonuçlanmıştı. O görevlerde kullanılan roketlerden daha güçlü bir roket geliştiren NASA, bu roketin en üst kısmında mürettebatı koruyan bir kapsülün yer alacağını, roket havalandıktan iki dakika sonra bu kapsülün yüklerinden kurtularak Dünya çevresinde dönmeye başlayacağı, 8 dakika sonra bütün denetlemeler yapıldıktan sonra aracın yörüngeden ayrılacağı söylendi.

Artemis göreviyle birlikte Apollo görevlerinden farklı olarak tek seferlik uçuşlar planlamayan NASA, Gateaway adını verdiği yeni bir uzay istasyonu geliştirmek suretiyle Ay yörüngesinde dönen bir uzay istasyonu geliştireceğini söyledi. Bu istasyonun Mars görevlerini engellememek adına uzunca bir yörüngede döneceğini aktaran uzay kurumu, kurulacak istasyonun sadece Ay için değil; uzayın derinliklerine yapılacak diğer görevlerde de kullanılabileceğini aktardı.

Kurulan Gateaway istasyonuyla Ay’da küçük bir şehir kurulmasının da önünün açılacağının altını çizen NASA, hemen aşağıdaki videoda görebileceğiniz üzere görevle ilgili birçok başka detayı daha izleyenlere sundu.