Yeni Batarya Teknolojisi Şarj Problemini Bitirebilir: Elektrik Santrali Gibi Batarya

Uzun bir süredir üzerinde çalışılan yeni batarya teknolojisi şarj problemini büyük oranda bitirecek gibi görünüyor. Peki bu yeni bataryalar hangi detaylara sahip?

Bataryalar hepimizin en büyük sorunları içerisinde yer alıyor. Akıllı telefonlar her yıl çok daha gelişmiş modellerle piyasaya sunulsa bile, yine de yeteri kadar batarya performansı gösteremiyor. Araştırmacıların uzun bir süredir üzerinde çalıştığı bir sistem sayesinde bataryalar eskisine göre çok daha güçlü hale gelecek.

Yeni batarya teknolojisi her yerde kullanılabilir

Birileri size bataryaların 5 gün boyunca (yaklaşık 120 kez) şarj edebileceğini ya da elektrik motorlu bir araca tam 1.000 kilometrelik menzil sunabileceğini söyleseydi muhtemelen bunun şaka olduğunu düşünürdünüz. Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bu, gerçeğe dönüştü.

Lityum iyon pilleri ne yazık ki yeteri kadar performans gösteremiyor. Bu nedenle düzenli olarak batarya alanında yeni çalışmalar yapılıyor. Şimdiye kadar bilim insanları sayısız araştırma yaptı ve batarya teknolojisi ile ilgili önemli sonuçlar elde etti. Bilim insanları ve araştırmacı ekip yeni batarya teknolojisinde kullanılacak yöntemin lityum sülfür maddesi olacağını söyledi. Böylece performans en az 4 kat artacak.

Geliştirilecek olan yeni batarya, öncelikli olarak akıllı telefonlarda kullanılacak. Başarılı olması halinde elektrikli arabalarda da bu sistemin kullanılması bekleniyor. Araştırmacı ekip bazı engelleri aşıp bu yeni teknolojiyi ticari olarak satışa sunmak istiyor. Sizce bu teknoloji ne tür sonuçlar doğuracak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.