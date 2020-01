Yeni Batman Oyununa Dair Bilgiler Gelmeye Devam Ediyor

Uzunca bir aradan sonra WB Games Montreal tekrardan sahneye çıktı. Geliştirici stüdyo, sosyal medya hesapları üzerinden bir bütünün parçalarını paylaşarak bir kez daha hayranlarının kafasını karıştırmayı başardı. Yayınlanan görsellerin ise yeni Batman oyunu için olduğu iddia edildi.

WB Games Montreal, Eylül ayından bu yana sıradaki Batman oyunu ile ilgili olan paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşımlara dayanılarak, Court of Owls (Baykuşlar Mahkemesi) topluluğunun kilit bir rol oynayacağı bir Batman oyununun yolda olduğuna dair iddialarda bulunulmuştu. Hatta bir Twitter kullanıcısı olan Sabi, sıradaki oyunun adının Batman: Arkham Legacy olacağına ve tüm Batman ailesini yöneteceğimize dair bir iddiada bulunmuştu.

Bir diğer önemli gelişme ise Batman çizgi-romanlarındaki Baykuşlar Mahkemesi hikayesinin yaratıcısı olan Scott Snyder tarafından "Bekleyin... #bewarethecourtofowls" yorumuyla paylaşılmış ama çok geçmeden silinmiş olmasıydı.

WB Games Montreal henüz en ufak bir açıklamada dahi bulunmuş değil: Bunun yerine, Batman içerikli daha başka paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bu yenisi ise stüdyonun Facebook, Instagram ve Twitter hesapları kapsamında gerçekleşti. Sizin de gördüğünüz üzere, her bir parça 'Cape sur la nuit / Capture the Knight' sloganı ile paylaşılmış. Twitter kullanıcısı Martin Breault bu parçaları bizler için birleştirmiş ve ortaya, aşağıda göreceğiniz Amerikan hükümeti resimlemesine benzer arma çıkmış.

Someone just gave me a third piece out of nowhere. There are seams because the scaling were different and had to eyeball-it pic.twitter.com/fMJi4dNgHw