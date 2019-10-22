Yeni Batman Oyununda Bütün Batman Ailesini Yönetebiliriz

WB Games Montreal, Eylül ayı içerisinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı iki ayrı paylaşım ile sıradaki Batman oyununun yolda olduğunun işaretlerini vermişti. Bir süredir yeni bir paylaşım görmedik ve beklenen duyurunun ne zaman yapılacağına dair bir açıklama da bulunmuyor. Ancak ortada önemli bir söylenti dolaşmaya başladı.

Sabi isimli Twitter kullanıcısı, sıradaki Batman oyununun adının Batman: Arkham Legacy olacağına işaret etti. Hatta bununla kalmayıp, bütün Batman ailesinin yönetilebilir olacağını da iddiasına ekledi.

The stuff about the playable family seems to be legit — Sabi (@New_WabiSabi) 21 Ekim 2019

Peki Sabi tarafından yapılan bu paylaşımlara güvenmeli miyiz? En azından aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda var. Neden mi? Kendisi E3 2019 fuarı öncesinde Microsoft, Bethesda ve Nintendo konferanslarında duyurulmuş olan her şeyi sızdırmıştı. Buna ek olarak, bu sızıntılar sonrasında Nintendo avukatları Sabi ile iletişime geçmişlerdi.

Geliştirilme aşamasında olan yeni Batman oyununun, ki eğer adı gerçekten Batman: Arkham Legacy olacaksa, diğer iddianın da doğru olabileceğini düşünebiliriz. WB Games Montreal tarafından geliştirilmiş olan Batman: Arkham Origins 25 Ekim 2013 tarihinde satışa sunulmuştu. Yıl dönümüne özel bir duyuru bekleyebiliriz ama tabii ki buna doğrudan işaret eden hiçbir şey yok. Gelişmeler için takipte olacağız.