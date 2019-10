Yeni Batman Oyununda Bütün Batman Ailesini Yönetebiliriz

WB Games Montreal, Eylül ayı içerisinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı iki ayrı paylaşım ile sıradaki Batman oyununun yolda olduğunun işaretlerini vermişti. Bir süredir yeni bir paylaşım görmedik ve beklenen duyurunun ne zaman yapılacağına dair bir açıklama da bulunmuyor. Ancak ortada önemli bir söylenti dolaşmaya başladı.

Sabi isimli Twitter kullanıcısı, sıradaki Batman oyununun adının Batman: Arkham Legacy olacağına işaret etti. Hatta bununla kalmayıp, bütün Batman ailesinin yönetilebilir olacağını da iddiasına ekledi.

The stuff about the playable family seems to be legit