Yeni Batman Oyununda Kara Şövalyeyi Kevin Conroy Seslendirmeyecek

WB Games Montreal yeni Batman oyunu üzerindeki çalışmalarını devam ettiriyor. Geçtiğimiz seneki de dahil olmak üzere Twitter üzerinden yapılan üç farklı paylaşım ile yeni oyunda Baykuşlar Divanı topluluğunun büyük rol oynayacağından kesin olarak emin olmuştuk.

Yeni Batman oyunun tam olarak ne zaman duyurulacağına dair bir ipucu dahi yok ama beklenen duyuru öncesinde bizleri üzecek bir detay geldi. Bildiğiniz gibi Batman animasyon serisinin yanı sıra Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight, Lego DC Super-Villains ve Batman serisinin oyunları dahil ünlü karakterin yer aldığı çoğu yapımda Kara Şövalye, Kevin Conroy tarafından seslendirilmişti. Ancak yakın bir zaman önce beklenmedik bir gelişme yaşandı. Serinin yeni oyununda ne yazık ki Conroy'un sesini duyamayacağız.

JOE sitesi tarafından Kevin Conroy ile bir röportaj gerçekleştirildi. Röportaj sırasında kendisine serinin yeni oyunu ile geri dönüp dönmeyeceği sorulduğunda "Dönmeyeceğim." cevabını verdi. Bunun üzerine, bunu duymanın üzücü olduğunun söylenmesi karşılığında da "Biliyorum. Nedeni ile ilgili hiçbir fikrim yok." yorumunu yaptı.

WB Games Montreal bildiğiniz gibi Batman: Arkham Origins oyununun arkasındaki isim ve Batman karakteri o oyunda Roger Craig Smith tarafından seslendirilmişti. Bir ihtimal sıradaki oyunda Roger Craig Smith bir kez daha Bruce Wayne karakterini seslendirebilir. Bekleyip göreceğiz.