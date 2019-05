Yeni Batman Robert Pattinson Olacak!

Twilight (Alacakaranlık) serisiyle yıldızı parlayan Amerikalı aktör Robert Pattinson, Matt Reeves’in yöneteceği yeni Batman filminde siyah pelerini sırtına geçirebilir.

2016 yılından bu yana Batman’a hayat veren Ben Affleck, Justice League: Adalet Birliği filmi ile ikonik karaktere veda etmişti.

Matt Reeves tarafından yönetilecek olan yeni Batman filmi daha genç bir Bruce Wayne'e odaklanacağı için ‘Caped Crusader’ lakaplı kahramanımıza başka bir isim hayat verecek.

Peki, yeni Batman kim olacak? Bu soru, bugün itibarıyla cevabını bulmuş gibi görünüyor.

Variety, Warner Bros.’a yakın kaynaklara dayandırarak yaptığı haberinde, Robert Pattinson'ın Matt Reeves imzalı yeni Batman filminde ünlü süper kahramana hayat vermek için stüdyo ile masaya oturduğunu yazdı.

Kaynaklar henüz bitmiş bir anlaşma olmadığını söylese de, Pattinson’ın bu rol için en iyi aday olduğu ve görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor.

Son iki "Planet of the Apes" (Maymunlar Cehennemi) filminin arkasındaki isim olan Reeves, Ocak 2017'den beri yeni Batman filmi üzerinde çalışıyor. Başarılı sinemacı, "Planet of the Apes" serisinde birlikte çalıştığı yakın arkadaşı Dylan Clark ile projeyi geliştiriyor.

Yeni Batman olarak açıklanması beklenen 33 yaşındaki Pattinson, Harry Potter ve Ateş Kadehi'nde Cedric Diggory rolüyle ün kazanmıştı. Daha sonra Alacakaranlık serisinde canlandırdığı Edward karakteriyle süperstarlığa evrilen ünlü oyuncu, beş filmlik maceranın ardından David Cronenberg'in yönettiği Cosmopolis filmi ile karşımıza çıkmıştı.

Son olarak Claire Denis’in büyük beğeni toplayan High Life filminde başrol oynayan Pattinson, şu sıralar Christopher Nolan'ın ismi sır gibi saklanan yeni aksiyon filmi için çalışmalarını sürdürüyor. Warner Bros. çatısı altında geliştirilen film, 17 Temmuz 2020’de vizyona girecek.

Variety, yeni Batman filminin 2019'un sonlarında veya 2020'nin başlarında başlayabileceğini söylüyor. Yönetmen koltuğunda Reeves’in oturacağı film, 25 Haziran 2021 yılında vizyona girecek.