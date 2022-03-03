Yeni Battlefield 2042 Haritalarının Ölçekleri Daha Küçük Olacak

Birçok oyuncu çıkışında şans verse de Battlefield 2042'den yavaş yavaş uzaklaştı. DICE ise oyuncuları geri döndürmeye kararlı. Geliştirici ekip yayınlamış olduğu yeni makalede harita tasarımı ve oynanışla ilgili bazı "mevcut sorunlara" değindi.

Battlefield 2042'de oyuncuların en büyük şikayetlerinden bazıları, siper konusundaki eksiklikler ve haritaların büyük ölçeklerde olmasının yürüme simülatörü gibi hissettirmesiydi. Ayrıca haritalar bu denli büyük olduğunda piyade olarak oynamak fazlasıyla zorlayıcı oluyordu. Daha önce söyledikleri gibi oyunu toplulukları sayesinde en iyiye götürmeyi hedefleyen DICE, paylaştığı yeni blog gönderisinde de bu söylemlerini yineliyor ve oyuncuların geri bildirimlerine odaklanıyor.

Kaleidoscope haritasında ne gibi değişiklikler olacak?

Hâlihazırda PC tarafında Steam ve Epic üzerinden çıkışını gerçekleştiren yapım 419,99 TL'den satışını sürdürmekte. Sorunları yüzünden şans vermeye çekinenler için EA Play tarafında 10 saatlik deneme imkânı olduğunu da belirtmek gerek. DICE'in gayreti ve oyuncuları oyuna geri döndürme amacı başarıyla sonuçlanacak mı hep birlikte göreceğiz.