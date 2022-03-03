Yeni Battlefield 2042 Haritalarının Ölçekleri Daha Küçük Olacak
DICE çok fazla açık alana sahip Kaleidoscope gibi haritalarını oyunculardan aldığı geri bildirimlerle iyileştirmeye çalışıyor.
Birçok oyuncu çıkışında şans verse de Battlefield 2042'den yavaş yavaş uzaklaştı. DICE ise oyuncuları geri döndürmeye kararlı. Geliştirici ekip yayınlamış olduğu yeni makalede harita tasarımı ve oynanışla ilgili bazı "mevcut sorunlara" değindi.
Battlefield 2042'de oyuncuların en büyük şikayetlerinden bazıları, siper konusundaki eksiklikler ve haritaların büyük ölçeklerde olmasının yürüme simülatörü gibi hissettirmesiydi. Ayrıca haritalar bu denli büyük olduğunda piyade olarak oynamak fazlasıyla zorlayıcı oluyordu. Daha önce söyledikleri gibi oyunu toplulukları sayesinde en iyiye götürmeyi hedefleyen DICE, paylaştığı yeni blog gönderisinde de bu söylemlerini yineliyor ve oyuncuların geri bildirimlerine odaklanıyor.
Kaleidoscope haritasında ne gibi değişiklikler olacak?
Hâlihazırda PC tarafında Steam ve Epic üzerinden çıkışını gerçekleştiren yapım 419,99 TL'den satışını sürdürmekte. Sorunları yüzünden şans vermeye çekinenler için EA Play tarafında 10 saatlik deneme imkânı olduğunu da belirtmek gerek. DICE'in gayreti ve oyuncuları oyuna geri döndürme amacı başarıyla sonuçlanacak mı hep birlikte göreceğiz.
Battlefield 2042 Popülerliğini Kaybediyor!
Çıkışından sadece iki ay sonra Battlefield 2042, Xbox'ta popülaritesini kaybediyor gibi görünüyor. Kullanıcı Theorry tarafından paylaşılan detaylara göre oyunun hem Xbox One hem de Xbox Series X|S sürümleri artık ABD'de en çok oynanan 50 Xbox oyunu arasında değil.
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