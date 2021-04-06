Yakın bir zaman önce serinin yeni oyunu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Görünüşe göre Electronic Arts ve DICE, çevresel yıkımı arşa çıkartacak. Yeni Battlefield'da doğal felaketler yaşanabilir. Peki bu doğal felaketler ne oluyor? Detayları haberimizde.

Son Battlefield’ın çıkışı üzerinden oldukça fazla bir zaman geçti ve artık oyuncular olarak sıradaki oyun için sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu an için DICE tarafından geliştirilmekte olan yeni Battlefield için pek fazla bir bilgimiz yok. Resmi olarak söylenenler, askeri savaş alanına tam bir geri dönüş gerçekleştirileceği ve hiç olmadığı kadar fazla oyuncu desteği ile büyük çaplı ve etkileyici savaşların sunulabilmesi için yeni nesil platformların gücünden tam anlamıyla faydalanılacak oluşu yönündeydi. Ayrıca görülmemiş çaptaki haritaların karşımıza çıkacağı yeni Battlefield oyununda, yıkılabilir çevre ve araçlar ve silahlar ile yapılan çatışmalar da bir üst seviyeye taşınacak.

Öte yandan, Call of Duty serisi ile ilgili olarak sızdırdığı bilgiler ile itibar kazanmış olan Tom Henderson tarafından ortaya atılan çeşitli iddialar da var. Mesela bunlardan bir tanesi yeni Battlefield oyununun bir ücretsiz mod ile geleceği iken, diğerleri ise ana senaryonun kooperatif desteği sunacağı, Battlefield 3 ve 4’ünkilere benzer modern bir zamanda geçeceği, ilerleyiş boyunca Birleşik Devlet ve Rusya arasında taraf seçebilecek olmak ve çok oyunculu modu kapsayan detayları barındırıyor.

Yeni Battlefield'da Doğal Felaketler Mi Yaşanacak?

Şimdi ise Tom Henderson yeni bir iddia ile karşımıza çıktı. Bildiğiniz gibi yeni Battlefield oyunu ile tamamıyla yıkılabilir çevre yeni bir seviyeye taşınacak. Ne var ki harita üzerinde yaşanacak olan deformasyon, sadece patlamalar ile olmayacak. Henderson, Twitter üzerinden yanardağ patlaması, hortum, Tsunami ve deprem gibi doğal felaket görüntüleri paylaşarak, yeni Battlefield oyununda binalara hasar verecek ve yıkacak olanın sadece patlamalar olmadığın, doğa ananın çok daha beterini yapabileceğini söylendi.

Bu paylaşımın 1 Nisan 2021 tarihinde yapılmış olmasından dolayı ilk başta bir şakadan ibaret olduğu düşünülmüş olsa da, Tom Henderson sonradan bunun düşünülenin aksine bir şakadan ibaret olmadığını belirtti.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, kullanıcının Call of Duty oyunlarıyla ilgili sızıntıları büyük ölçüde doğru çıkmıştı. Ne var ki bu tür söylemlerden hatalı çıkanları da görmüştük geçmişte. Haliyle, bu haberimizdekinin ne derece doğru çıkacağını ise resmi duyuru sonrasında öğreneceğiz. Yani Tom Henderson tarafından yapılan bu paylaşımı da söylenti olarak bir kenarda tutmak faydalı olacaktır.

Son olarak, geçtiğimiz ay içerisinde VentureBeat sitesinden Jeff Grubb, yeni Battlefield oyununun Mayıs ayı içerisinde duyurulacağını söylemişti. Electronic Arts şirketinin serinin yeni oyunlarını her daim ikinci çeyrekte duyurduğunu göz önünde bulunduracak olursak, bu söylem bir hayli olası gibi görünüyor. Gelişmeleri takipte olacağız.