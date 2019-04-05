Yeni Battlefield V Güncellemesiyle Oyun İçi Ödeme Sistemi Geldi

İkinci Dünya Savaşı temalı Battlefield V, 25 Mart 2019 tarihinde yani geçtiğimiz hafta içinde Firestorm adındaki yeni oyun moduna kavuşmuştu. Battle Royale modunun şu dönemde fazlaca revaçta olması ile oyuncuların büyük bir ilgi gösterdikleri Firestorm, aynı zamanda Battlefield V oyununa olan ilgiyi de artırdı. Ancak üstesinden gelinmesi gereken yine birçok hata varken, oyuncular tarafından yapılan geri dönüşler ışığında bir takım değişiklikler yapılmaya da devam ediliyor. Electronic Arts ve EA DICE, Trial by Fire bölümü için yeni güncelleme yayınladılar.

Yayınlanan yeni güncelleme, başta geçtiğimiz hafta gelen Firestorm modunun haritası ve oynanış sistemi olmak üzere; araçlar, silahlar, teçhizatlar, Specialization'lar, askerler, haritalar, modlar, kullanıcı arayüzü, ekran göstergeleri, Assignment'lar, oyunun kararlılığı ile ilgili hata çözümlemeleri ve PC platformu için olanlar da dahil iyileştirmeler sağlıyor.

Bunların dışında, V-1 ve Artillery Strike (Topçu Saldırısı) artık Gadget Kill (Teçhizat İnfazı) olarak sayılacak. Ayrıca Flare Gun'ın artık su altında kullanılabilecek olması, haritada yakınlaştırma yaparken artık seçili tanka geçiş yapamayacak olmak, Artillery Strike'ın harita üzerinde daha belirgin hale getirilmesi, kapıları açarken artık şarjör dolduramayacak olmak ve sağlık dolumu sırasındaki özel efektin kaldırılması gibi değişiklikler de söz konusu. PC platformunda ise DLSS artık sınırsız modda desteklenecek.

Yayınlanan yeni Battlefield V güncellemesinin en önemli getirisi ise Battlefield Currency sistemi. Bildiğiniz gibi Battlefield V, herhangi bir oyun içi ödeme sistemi olmadan çıkışını gerçekleştirmişti. Bunda tabii ki Star Wars: Battlefront II oyununun çıkışı öncesinde yaşanan skandal etkili olmuştu. Peki Electronic Arts rahat durmuş muydu? Durmamıştı. Oyun içi ödeme sistemi revize edilerek daha sonradan oyuna bir şekilde eklenmişti ve oyuncular, gerek kazandıkları oyun içi krediler, gerekse de gerçek para vererek aldıkları kristaller ile sadece kozmetik eşyalar alabilir olmuşlardı. Oyun içi ödeme sistemi bugün itibarıyla Battlefield V oyununa da eklendi. Company Coin haricinde, gerçek para vererek alabileceğiniz Battlefield Currency de olacak.

Peki Battlefield Currency ile neler alabiliyorsunuz? Electronic Arts tarafından yapılan açıklama ile Armory bölümüne giderek, kozmetik odaklı özelleştirme eşyaları, Elit askerler ve zaman kazandırmaya yönelik yardımcılar alabileceksiniz ama şu an için sadece kozmetik eşyalar mevcut durumdalar. Diğerleri ise önümüzdeki dönemlerde gelecek.

Kozmetik eşyaları eskiden olduğu gibi normal oynayışınız ile elde edebiliyorsunuz ama uğraşmayı istemiyorsanız, Battlefield Currency bunu sizin için kolaylaştıracak. Tabii ki paraya kıymanız durumunda. Bu yöntemle bugünden itibaren, Company Coin ile alabileceğiniz eşyalar da dahil olmak üzere yeni Epic eşyalar alabileceksiniz. Gelecekte yeni kozmetik odaklı ürünler gelmeye devam edecek.

Elit askerler ise sadece görünüm farkı yaratacaklar. Firestorm da dahil bütün çoklu-oyuncu modlarında kullanılabilecek olan bu askerlerin isimleri, karakter seslendirmeleri, animasyonları, biyografileri ve tamamlandığında Signature yakın dövüş silahı açabileceğiniz Special Assignment'ı olacak.

Zaman kazandırmaya yönelik yardımcılar ise XP takviyeleri ve Tier Catch-Up'lar (Kademe Yakalama) olacaklar. Bu sayede oyunda fazla zaman harcamadan bölüm sonunda verilecek olan Chapter Reward eşyalarına kısa yoldan sahip olabileceksiniz. Bu ödüller hem kozmetik odalı olacak, hem de silah sunacak.

Son olarak gerçek para ile Battlefield Currency dışında avantaj paketleri de alabilmek mümkün olacak. Starter Pack ve Premium Starter Pack olmak üzere iki ayrı paket sizleri bekliyor. Starter Pack içeriğinde 500 Battlefield Currency, Glacial yüz boyası ve dört silah için Night Owl kaplama seti bulunacak. Premium Starter Pack ise 3.500 Battlefield Currency, Demolisher ve Cool Hand Duke olmak üzere iki teçhizat, Skorpion ve Icefire adı altında iki araç kaplaması ve yine dört silah için Chromed Finish kaplama seti ile gelecek.