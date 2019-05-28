Yeni Battlefield V Haritası Mercury, Bu Hafta Geliyor

Battlefield V oyununun son güncellemesi geçtiğimiz hafta içinde yayınlanmıştı. Güncelleme oyun ile ilgili birçok hata için çözümlemeler, genel denge için ayarlamalar ve iyileştirmeleri beraberinde getirmişti. Ancak bildiğiniz gibi üçüncü Tides of War bölümü Trial by Fire kapsamında Battlefield V oyununa yeni içerikler de gelmeye devam ediyor. Bu hafta içerisinde İkinci Dünya Savaşı temalı oyun için yeni bir harita yayınlanacak.

EA DICE tarafından yapılan açıklama ile yeni harita Mercury'nin 30 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile Battlefield V oyununa ekleneceği duyuruldu.

1941 yılında gerçekleşen ve Britanya güçleri ile Almanya güçlerinin çarpıştığı Girit Muharebesi baz alınarak hazırlanan haritada, aslına uygun olarak seçtiğiniz tarafa göre araç kullanımının farklılık göstereceği bir oynanış sizi bekliyor olacak. Eğer Britanya tarafında yer almak isterseniz tank, Almanya tarafını seçerseniz da uçak kullanabileceksiniz.

EA DICE bu haritanın farklı oynanış stillerine açık olacak şekilde hazırlandığını ve bu bağlamda da serinin önceki oyunlarında yer alan Guadalcanal, Altai Range ve Monte Grappa haritalarından esintilerin olacağını söyledi. Buna ek olarak, harita üzerinde makineli tüfek (SMG) kullanan oyuncuların yivsiz tüfek (Shotgun) kullanmayı seven oyuncularla çatışabilecekleri ve Recon sınıfı oyuncuların Support sınıfı oyuncuları pusuya düşürebilecekleri bir nokta bulunduğu da söylendi.

Mercury haritası için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.