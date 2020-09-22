Yeni Bethesda Oyunlarını PlayStation Konsollarında Görebilecek Miyiz?

ZeniMax Media Microsoft tarafından satın alındıktan sonra, merak edilen detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de yeni Bethesda oyunlarının PlayStation konsollarında görüp göremeyeceğimizdi. İşte merak edilen sorunun cevabı!

Bildiğiniz gibi haftaya bomba bir haber ile başlamıştık. Bu haber, ZeniMax Media şirketinin yedi buçuk milyar dolara Microsoft tarafından satın alınmasıydı. Amerika menşeli şirket Bethesda için bir çatı şirketi olduğu için, haliyle bünyesindeki Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane Studios, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog Games ve Roundhouse Studios ile Bethesda da Microsoft bünyesine dahil olurlarken, bu stüdyoların bünyesinden çıkan The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Quake serileri ve Prey, Starfield ve daha birçok yapım da artık Xbox Game Studios ailesinin birer parçası haline gelmiş oldular. Bu durum haliyle kafalarda cevabı çok merak edilen önemli bir sorunun belirmesine neden oldu: Bundan sonra duyurulacak olan Bethesda oyunlarının Sony açısından akıbeti ne olacak? Ayrıca Haziran ayındaki ve geçtiğimiz haftaki PlayStation 5 sunumunda PC ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan Deathloop ve Ghostwire: Tokyo oyunlarının akıbeti de merak ediliyordu.

Yeni Bethesda Oyunları PlayStation'a Gelecek Mi?

Beklenen açıklama ise fazla gecikmedi. Jason Schreier ve Dina Bass tarafından aktarılana göre Phil Spencer, Microsoft olarak Deathloop ve Ghostwire: Tokyo oyunları için yapılan anlaşmaların iptalinin istemeyeceğini söyledi. Yani Sony ve Bethesda arasındaki anlaşma güncelliğini korumaya devam edecek. Diğer yandan, yeni duyurulacak olan Bethesda oyunlarının ise beklendiği üzere PC ve Xbox konsollarına çıkmaları garanti olacak. Ne var ki diğer konsollar açısından her bir oyun ayrı ayrı olarak değerlendirilecek ve duruma göre çıkıp çıkmamalarına karar verilecek. Anlayacağınız, gelecekte Bethesda bünyesinden çıkacak her oyunu Sony ve Nintendo konsollarında görmemiz mümkün olmayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Microsoft'un ZeniMax Media'yı satın alması iyi bir hamle miydi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!