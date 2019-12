Yeni BioShock'un Senaryosunu Melissa MacCoubrey Kaleme Alacak

Dün yapılan duyurusu sonrasında yeni BioShock ile ilgili yeni haberler gelmeye başladı. 2K, oyunun senaryosu için Melissa MacCoubrey ile anlaşmaya varmış.

BioShock serisinin oyunları her daim oyuncuları fazlasıyla etkileyen hikaye anlatımının ön plana çıktığı oyunlar olmuşlardır. Yeni BioShock oyunundan en büyük beklenti ise bu yönde ama Ken Levine yeni oyunun geliştirici kadrosunda yer almıyor. Kendisi şu anda Ghost Story Games çatısı altındaki kadrosu ile yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Haliyle sıradaki oyunun senaryosunun kim tarafından kaleme alınacağını merak ediyorduk.

2K tarafından yapılan duyuru sonrasında Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Melissa MacCoubrey, 2K ile Ortak Yaratıcı Yönetmen olarak Cloud Chamber Studios kadrosuna dahil olduğunun duyurusunu yaptı. MacCoubrey, son olarak Assassin's Creed Odyssey oyununun da senaryosunu yazmıştı.

So... I told you surprised would be on the horizon. Surprise!



I can now reveal that I have joined Cloud Chamber Studios with 2K as Associate Creative Director on the next iteration of the Bioshock franchise.♥️



Very proud to be working with this fantastic team. https://t.co/18PsmR3OIb