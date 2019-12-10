Yeni BioShock'un Senaryosunu Melissa MacCoubrey Kaleme Alacak

Dün yapılan duyurusu sonrasında yeni BioShock ile ilgili yeni haberler gelmeye başladı. 2K, oyunun senaryosu için Melissa MacCoubrey ile anlaşmaya varmış.

BioShock serisinin oyunları her daim oyuncuları fazlasıyla etkileyen hikaye anlatımının ön plana çıktığı oyunlar olmuşlardır. Yeni BioShock oyunundan en büyük beklenti ise bu yönde ama Ken Levine yeni oyunun geliştirici kadrosunda yer almıyor. Kendisi şu anda Ghost Story Games çatısı altındaki kadrosu ile yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Haliyle sıradaki oyunun senaryosunun kim tarafından kaleme alınacağını merak ediyorduk.

2K tarafından yapılan duyuru sonrasında Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Melissa MacCoubrey, 2K ile Ortak Yaratıcı Yönetmen olarak Cloud Chamber Studios kadrosuna dahil olduğunun duyurusunu yaptı. MacCoubrey, son olarak Assassin's Creed Odyssey oyununun da senaryosunu yazmıştı.

So... I told you surprised would be on the horizon. Surprise!



I can now reveal that I have joined Cloud Chamber Studios with 2K as Associate Creative Director on the next iteration of the Bioshock franchise.♥️



Very proud to be working with this fantastic team. https://t.co/18PsmR3OIb — Mel 👽 (@Melqartiii) 9 Aralık 2019

MacCoubrey dışında, yeni oyunun Baş Oyun Tasarımcısı Shawn Elliot olacak. Elliot, önceki BioShock oyunlarının Bölüm Tasarımcısı pozisyonlarında bulunmuştu. Serinin emektarlarından olan Hogarth de la Plante ise sıradaki oyunun bir diğer yaratıcı yönetmeni olacakken, bir diğer emektar Scott Sinclair sanat yönetmenliği görevini üstlenecek. Irrational Games zamanlarında BioShock oyunları üzerinde çalışmış olan Jonathan Pelling da kadroya dahil ama şu an kendisinin ne tür bir pozisyonda görev alacağına dair herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Son olarak yeni oyunun çalışmalarına esasında 2015 yılında Certain Affinity stüdyosu ile başlanmış ama ertesi yıl proje iptal olmuş. Bir senelik boşluğun ardından 2017 yılında, dün duyurusu yapılmış olan oyun Parkside kod adıyla geliştirilmeye başlanmış. Bir diğer deyişle yeni BioShock oyunu esasen en az iki yıldır geliştiriliyormuş. Çıkışına da daha epey zaman olduğunu söyleyelim. Görünen o ki serinin önceki oyunları ile boy ölçüşebilecek bir oyunun ortaya çıkması için 2K geliştirici stüdyoya olabildiğince fazla zaman vermeye çalışıyor. Bakalım Ken Levine sonrasında karşımıza nasıl bir BioShock çıkacak?