Yeni BioShock, Yüksek Ölçüde Tepkisel Bir Dünya Sunacak

Altı yıllık bir boşluğun ardından, sıradaki BioShock geçtiğimiz ayın başlarında duyurulmuştu. 2K Games firmasının kurduğu Cloud Chamber Studios tarafından geliştirilmekte olan yeni oyun ile ilgili şu an hiçbir detay verilmiyor ama önümüzdeki birkaç yıl daha geliştirilmeye devam edileceği söyleniyor. İlk detayların resmi olarak ne zaman paylaşılacağını bilmiyoruz ama yeni BioShock ile ilgili bir takım detaylar şimdiden ortaya çıkmış gibi görünüyor.

2K Games ve Cloud Chamber Studios kırktan fazla iş ilanı vermişler. Bu ilanlardan Kıdemli Yapay Zeka Mühendisi'nin açıklamasında yapay zeka ile hikaye anlatımının iç içe olacağı ve aranan geliştiriciden veya geliştiricilerden, birçok yapay zeka sistemi ile belirgin hale getirmesinin beklendiği yazılı. Ayrıca şehir kalabalığı sistemi ve kimi zaman düşman olacak yapay zekanın sistematik kabile ekolojisi de işin içine dahil edilecekmiş.

Bölüm Tasarımcısı ilanında ise yeni BioShock oyununun etkileyici bir hikaye ve sisteme bağlı olarak hareket eden bir deneyim sunacağı söyleniyor.

Dikkate değer bir diğer ilan ise Baş Çatışma / Yapay Zeka Tasarımcısı ilanı. 2K Games ve Cloud Chamber Studios, bu ilanın açıklamasında bizlere nasıl bir dünyanın sunulacağıyla ilgili olarak bir takım ipuçları vermişler. Öyle ki, "Büyük ölçüde tepkisel bir dünyada geçen erişilebilir, tatmin edici ve yüksek derecede oyuncu ifadesine ve deneyine müsaade eden birinci kişi nişancı çatışma örneklemi"nden bahsediliyor.

Ayrıca aday olacak geliştirici veya geliştiricilerin doğrudan çatışmanın ötesini düşünmeleri ve çeşitli oynayış stilleri sağlamak ve oyuncunun zekası ile çözülebilecek karşılaşmalar tasarlamaları da bekleniyor. Bildiğiniz gibi serinin önceki oyunlarında oyuncular olarak bizlere yaklaşımlarımızı belirleme konusunda bir hayli özgürlük sunuluyordu. Görünen o ki bu durum sıradaki BioShock oyununda da devam edecekmiş gibi görünüyor.