Yeni Bir Alien Oyunu Geliştiriliyor!

Alien filmleri beyaz perde klasikleri arasında yer alıyor, oyun dünyasında da bu büyük serinin çeşitli yansımalarını görmüştük.

Alien oyunları ilk başta 8 bit ve 16 bit oyun konsollarına çıkmışlardı. Fakat 2000'li yıllarda, 3 boyut teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte ALien oyunları zirve noktasına ulaşmıştı. Bu yıllarda yayınlanan Aliens vs. Predator ve Aliens vs. Predator 2 oyunları gerek atmosfer olsun, gerek aksiyon olsun beklentilerimizi karşılamıştı. Oyunda bir marine yerine geçtiğinizde gerilimi iliklerinize kadar hissediyordunuz, alienlar size yaklaştığında yoğunlaşan radar sesiyle birlikte ürperiyor, ani bir seste yerinizden hopluyordunuz. Takip eden yıllarda farklı Alien oyunları geliştirilmişti; fakat bu oyunlar önceki Alien oyunları kadar başarılı değillerdi.

2010 yılında oynadığımız Rebellion tarafından geliştirilen Aliens vs. Predator, bizi eski günlerimize döndürmeyi başarmış, o yoğun atmosferi bize tekrar yaşatmıştı. Fakat Gearbox tarafından geliştirilen ve 2013 yılında yayınlanan Aliens: Colonial Marines oyunu tam bir fiyaskoydu. Oyun dünyasının en büyük skandalları arasında yer alan bu oyun hatalardan geçilmiyor, fiyatını hak etmiyordu. Neyse ki takip eden sene yayınlanan Alien: Isolation, Alien markasına kaybolan itibarını geri kazandırmıştı; fakat bu oyunda oyuncular savaşamıyor, sadece kaçarak bulmacaları çözüyordu.

Son Alien aksiyon oyununun üzerinden 8 yıl geçtikten sonra yeni bir Alien aksiyon oyunu duyuruldu. Bir FPS oyunu ya da TPS oyunu olması beklenen yeni Alien oyunu, FOX medya grubunun yeni kurulan bir alt bölümü olan FoxNext Games tarafından yayınlacak, oyunu geliştirecek ekip ise 2015 yılında kurulan Cod Iron Studios olacak. Cold Iron Studios'ta DOOM, Borderlands, BioShock Infinite gibi başarılı FPS oyunlarında emekleri geçmiş geliştiriciler yer alıyor.

Yeni Alien oyunu hakkında çok detaylı bilgi paylaşılmadı; fakat oyunun kapsamlı bir online moda sahip olacağı söyleniyor. Gelişmeleri paylaşacağız.