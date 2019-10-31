Yeni Bir Kanser İlacı Tümörlerin Büyümesini Engelliyor

Teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler sağlık sektörü de etkiliyor. Bilim insanları tarafından geliştirilen bir kanser ilacı önemli bir tedavi yolu haline gelebilir. İşte haberimizin detayları.

Vücutta ortaya çıkan tümörler belirli bir süre sonra büyük oranda büyümeye başlar. Bu büyümeyi engelleyebilecek tek güç ise KRAS adı verilen genlerdir. Bu genler hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine engel olur.

Yeni bir kanser ilacı tümörlü hastaların iyileşmesine katkıda bulunabilir

California merkezli biyofarmatik şirket Jude Canon, yaptığı açıklamalarda KRAS geni ile ilgili ortaya çıkan değişimlerde hastaların etkili tedavi yöntemleri ile iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

Geliştirilen bu ilaçlar 10 fareden sonra 4 farklı insanda kullanıldı. Yapılan çalışmalarda yüksek dozda ilaç alan farelerin 10 tanesi kanserli hücrelerden kurtarıldı. İlacı alan insanlarda ise 180 miligram gibi bir ölçü yeterli oldu. Bu ölçü %34 oranında küçülme sağladı.

Genel olarak değerlendirildiğinde kanserli hastalar için bu çözümün son derece kritik olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde testler aynı başarıyı yakalamaya devam ederse, ilaçlar kullanıma sunulacaktır. Peki sizler bu tedavi yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.