İsveç'te Yeni Bir Koronavirüs Türü Keşfedildi

Birkaç yıldır tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi nihayet yavaş yavaş bitime yaklaşırken yeni varyantlarıyla da sürekli gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün bilim insanları tarafından İsveç'te keşfedilen yeni koronavirüs temelde bir COVID-19 varyantı değil ancak şu anda tespit edildiği kadarıyla kemirgenler arasında hızla yayılıyor.

İsveç'te yaşanan bu yeni gelişme, kemirgenlerde keşfedilen yeni bir tür koronavirüsü içeriyor. Burada asıl merak konusu olan, geçmişte keşfedilen virüslerde sorulduğu üzere bu virüsün de insanlara geçip geçmeyeceği yönünde. Uppsala Üniversitesi'nde virolog olan Ake Lundkvist, bu yeni koronavirüs türüne "Grimso virüsü" adını verdi ve hâlâ incelendiğini belirtti.

Grimso Virüsü İnsanların Yaşam Yerlerine Sığınıyor

Araştırmalarında gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Lundkvist, bu yeni virüsün olumsuz hava koşullarından kaçma eğiliminde olduğunu ve insanların yaşam yerlerine sığındıklarını belirtiyor. Bu da insanlara bulaş riskinin olabilitesini yükseltiyor.

Hâlihazırda maymun çiçeği virüsü ile uğraşan bazı ülkelerin bu virüsle ilgili önlemler almaya başlaması bekleniyor. Henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmamış olsa da bu yeni virüs eğer insanlara bulaşıyorsa gelecekte adını sıkça duyabiliriz. Bilim heyetinin incelemeleri sonrasında kamuoyuna daha detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

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