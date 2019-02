Yeni Bir Need for Speed Oyunu Daha Geliştiriliyor

Need for Speed: Rivals sonrasında Electronic Arts tarafından ipi çekilme noktasına gelen Need for Speed serisi, Ghost Games stüdyosunun yoğun çabalarıyla kaldığı yerden devam etmişti. Bir senelik boşluğun ardından 2015 yılında sil baştan yapım Need for Speed ile geri dönen seri, Underground serisini az biraz andıran havasından dolayı oldukça beğenilmişti. Bu oyunla birlikte, aynı zamanda da senelik Need for Speed oyunu düşüncesi de artık geride bırakılmıştı. Bunun işareti ise Need for Speed: Payback oyununun 2016 yılı pas geçilip 2017 yılında satışa sunulmuş olmasıydı. Bu sene yeni bir Need for Speed oyunu göreceğimizin sinyali verildi.

Amerikan menşeli yayıncı Electronic Arts, 31 Aralık 2018 tarihinde biten 2019 finansal yılının üçüncü çeyreği ile ilgili bir konferans düzenledi. Konferans sırasında konuşan Finans Direktörü Yöneticisi Blake Jorgensen tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa, sonuçlar pek de beklentileri karşılamış gibi değil. Bunda tabii ki Battlefield V oyununun ertelenmesinin de payı var. İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan yapım, ilk çeyreğinde 7.3 milyon adet satabilmiş ki bu görünüşe göre beklentilerin bir milyon adet aşağısında kalmış. FIFA 19 tarafında da durum pek farklı değil. Satış bakımından FIFA 18 oyununun gerisinde kalmış olan FIFA 19, bu zamana kadar yirmi üç milyon adet satabilmiş.

Konferansın ilerleyen zamanlarında ise Jorgensen, başta Need for Speed serilerinin hayranları olmak üzere oyuncuları heyecanlandıracak olan açıklamalar yapmayı da ihmal etmedi. Yeni bir Need for Speed oyununun geliştirme aşamasında olduğunu söyleyen Blake Jorgensen, devam oyununu 2020 finansal yılının üçüncü çeyreğinde satışa sunmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Şimdilik yeni Need for Speed oyunu ile ilgili herhangi bir detay verilmiş değil ama EA Play 2019 etkinliği öncesinde duyurulacağını tahmin ettiğimiz oyun ile ilgili tüm detayları etkinlik sırasında öğreneceğimizden eminiz. Bakalım yeni Need for Speed için Ghost Games neler planlıyor. Tabii ki herhangi bir stüdyo değişikliği olmadıysa.