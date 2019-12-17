Yeni Bir NieR Oyunu Yolda Olabilir

Square Enix Japonya'da NieR ile ilgili yeni bir marka tescilini kayda geçirtti. Gelecekte yeni bir NieR oyunu görecek olabiliriz.

Japonya menşeli yayıncı, kuruluşundan bu yana birçok klasik yapımı ve seriyi oyun dünyasına kazandırmıştı. Bunların arasında Cavia ve PlatinumGames tarafından geliştirilmiş olan NieR serisi de bulunuyor. Serinin ilk NieR oyunu 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için, ikinci oyunu NieR: Automata ise öncelikli olarak PlayStation 4 ve PC için 2017 yılında ve sonrasında da Xbox One için satışa sunulmuştu.

Her ikisi de ticari anlamda önemli başarılar elde ettiği için bir devam oyunu bekleniyordu. Her iki oyunun da yönetmenliğini yapan Yoko Taro, 2017 yılında yaptığı açıklama ile yeniden yapım bir NieR oyunundan bahsetmişti.

Bu ayın başlarında NieR oyununun onuncu yıl dönümü için bir internet sayfası açılmıştı. Şu anlık bu sayfada yeni bir şey yok ama Square Enix tarafından kayda geçirilen marka tescili ise yakın bir zamanda bir şeylerin olabileceğine işaret ediyor. Bahsi geçen sayfadaki detaylara bakacak olursak, başvuru 29 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiş ve bugün 17 Aralık 2019 itibarıyla da yayınlanmış.

Şu anlık Japon yayıncı ve PlatinumGames tarafından yapılmış herhangi bir açıklama yok. Yalnız şunu da belirtmekte fayda var ki, bu marka tescilinin kayda geçmesi her ne kadar yeni bir duyurunun yolda olduğuna işaret sayılsa da NieR markasının haklarını korumak adına bir hamle de olabilir. Hangisinin doğru olduğunu ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Umuyoruz ki serinin yeni bir oyununu veya Taro tarafından da söylendiği üzere ilk oyununun yeniden yapımını görelim. Gelişmeleri takipte olacağız.