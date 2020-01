Yeni Bir Nintendo Switch Modeli Yolda Olabilir

Bu yıl içerisinde yeni bir Switch modeli görecek olabiliriz. Aktarılan bir bilgiye göre Nintendo, kullanıcılara bir alternatif daha sunmayı hedefliyor.

Bildiğiniz gibi Nintendo, geçtiğimiz yıl içerisinde iki farklı Switch modeli çıkarmıştı. Bu modellerden bir tanesi, daha çok taşınabilir konsol kullanıcılarına hitap eden Switch Lite iken son çıkan ise ilkine göre daha fazla pil ömrü sunan bir modeldi. Ancak Nintendo bu kadarla sınırlı kalmayacakmış gibi görünüyor.

DigiTimes sitesinin tedarik zinciri akışı takip eden kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yeni bir Switch modeli üzerinde çalışılıyormuş. Söylenene göre magnezyumdan yapılma kasa ve geliştirilmiş işlemciyle gelecekmiş. Bununla birlikte, bu yılın ilk çeyreğinin sonunda da seri üretime geçilecekmiş. Satışa sunulma zamanı olarak da bu yılın ortaları gösteriliyor. Yani Yaz mevsimi diyebiliriz.

Henüz Nintendo cephesinden konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil ama The Wall Street Journal muhabiri Takashi Mochizuki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile DigiTimes sitesinin haberini desteklediğini belirtti.

I reported in Aug 2019: "Nintendo has ideas for further updates to the Switch lineup after those two models to make the platform’s lifecycle long"



DigiTimes on Jan 6: "Nintendo is reportedly planning to release in mid-2020 a new model of Switch"https://t.co/giypufcW4A