Yeni Bir Resident Evil Oyunu Geliyor!

Capcom kısa bir süre önce, bir sonraki Resident Evil oyununun hangisi olacağını belirlemek amacıyla bir anket aracılığıyla oyuncu kitlesine ulaştı.

Ankette çoğunlukla sosyal medya, web sitesi ve ürünlerle ilgili sorular yer aldı ve hayranların mevcut içerikten memnun olup olmadıkları ve daha fazlasını almak isteyip istemedikleri soruldu. Çoğunlukla, ortalama bir pazarlama anketinden ibaretti ancak anketteki birkaç soru oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı.

Anketin sonunda hayranlara uzun süredir devam eden hayatta kalma korku serisinin bir sonraki oyununun yeniden yapılmasını isteyip istemedikleri soruldu. Resident Evil'in içeriği sayısız DLC, yeniden yapım ve spin-off ile sonsuz gibi görünse de bir sonraki yeniden yapım için uygun olabilecek muhtemelen sadece birkaç oyun var.

Capcom, Resident Evil 5 Remake Geliştiriyor Olabilir

Seri son zamanlarda Resident Evil 4'ün yeniden yapımı ile büyük bir başarı elde etti ve her yönden mükemmel eleştiriler aldı. Bu yeniden yapım, Capcom'un yeni bir soluk getirdiği oyunlar arasında Resident Evil 2 ve Resident Evil 3'e katıldı. Her üç oyun da olumlu karşılansa da aralarında başarısız olma potansiyeline sahip olanlar da var.

Capcom ayrıca Street Fighter 6'nın son sürümüyle yeni oyunlar yapmanın deneyimli yayıncı için zor olmadığını da bir kez daha kanıtladı, bu nedenle belki de hayranlar serinin bir sonraki oyunu için yeni ve beklenmedik bir şey elde edecekler.

Peki siz yeni bir Resident Evil oyunu mu yoksa Resident Evil 5 yeniden yapımını mı görmek isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.