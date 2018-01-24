Yeni Bir RoboCop Filmi Geliyor!

80'li ve 90'lı jenerasyonun hayatında unutulmaz izler bırakan RoboCop, yeni bir devam filmiyle geri dönüyor!

Beyaz perdenin ikonik karakterlerinden RoboCop, ilk olarak 1987 yılında seyirciyle buluşmuş ve kısa zamanda bir fenomen haline gelmişti. 1990 ve 1993 yıllarında çekilen devam filmleri ise büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Son olarak 2014 yılında İsveçli aktör Joel Kinnaman'ın oyunculuğuyla remake (filmlerin yeniden yapılmış halleri) bir yapım olarak karşımıza çıkan RoboCop, yine vasat bir performans sergilemiş ve sınıfta kalmıştı.

Orijinal serinin yazarı Ed Neumeier, yaptığı açıklamayla RoboCop evrenine yeni bir devam filmi eklemek için çalıştığını müjdeledi. İnsanların hala RoboCop'la ilgilendiğini belirten Neumeir, "MGM'de yeni bir devam halkası üzerine çalışıyorum. Bir sürü RoboCop filmi oldu ve yakın zamanda bir de yeniden çekim yapıldı. Şu an üzerinde çalıştığımızın ise hepimizin bildiği ve sevdiği eski RoboCop'a geri dönüp oradan ilerleyeceğini söyleyebilirim. Bu, aslında bana göre ilk filmin bir devamı" dedi.

1987 yapımı RoboCop filminin fragmanı:

1987, 1990 ve 1993 tarihlerinde üç seri olarak yayınlanan orijinal RoboCop filmi, toplam 109,8 milyon dolarlık gişe elde etmişti. İlk üç filminden bağımsız olarak çekilen 2014'deki film ise, gişede beklenen performansı sergileyememiş ve yalnızca 60 milyon dolar gişe hasılatı toplayabilmişti.

Yeni RoboCop filmi hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar, ancak kısa bir zamanda filmin oyuncu kadrosu ve gösterim tarihi ile ilgili detayların gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.