Yeni Bır Sızıntı Google Pixel Watch'ın Çıkış Tarihini Ortaya Koyuyor

Google Pixel Watch'ın piyasaya sürülmesi için akıllı saat kullanıcıları çok uzun zamandır bekleyiş içerisinde ancak gelen son sızıntıya göre bu bekleyiş nihayet sona eriyor olabilir.

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass'a göre, cihazın Google tarafından resmî olarak tanıtıldığını görmemiz "fazla uzun sürmeyecek". Ancak Blass, zaman çizelgesi açısından başka bir ipucu vermiyor.

Blass tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, bir tür çevrim içi kılavuzdan alınmış gibi görünüyor ve Pixel Rohan'dan bahsediyor. Eğer bu akıllı saati uzun süredir takip ediyorsanız bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur ancak bilmeyenler için hatırlatalım. Pixel Rohan, Google Pixel Watch'ın kod adı.

Google Pixel Watch Ne Zaman Çıkacak?

Google IO 2022'nin 11 Mayıs'ta başlaması bekleniyor ve geliştirici konferansı Google'ın amiral gemisi akıllı saatini tanıtması ve bize bu geliştirme yıllarının nelere yol açtığını göstermesi için ideal bir fırsat olabilir. Keza Jon Prosser, Pixel Watch'ın IO etkinliğinde tanıtılacağını öne sürüyor. Ancak üzücü tarafı Prosser, Google'ın hâlâ cihazın üretimiyle ilgilendiğini ve yıl sonundan önce satışa sunmayacağını söylüyor.

Cihazın yazılımına gelirsek en son sızıntıda paylaşılan ekran görüntüsü Wear OS 3.1'e değiniyor. Wear OS 3.2'nin daha yeni çıktığını göz önünde bulundurursak Google Pixel Watch'ın piyasaya çıktığında en son sürüme sahip olacağını söyleyebiliriz.

Pixel Watch, Google'ın cihazlarını seven kullanıcılar arasında son yılların en merakla beklenen cihazlarından biri. Pixel serisi, kullanıcılar tarafından beğenilen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile birlikte (satışlar açısından olmasa da incelemeler açısından) sektörde adından söz ettirdiği için daha fazla Pixel donanımının ortaya çıkması için bu aylar doğru zaman gibi görünüyor.

Akıllı saatin tam olarak hangi özelliklere sahip olacağı henüz belli değil ancak Google IO etkinliğinde muhtemelen merak ettiğimiz her şeyi öğreneceğiz.