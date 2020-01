Yeni Bir Star Wars: Knights of the Old Republic Geliyor Olabilir

Bu sene Battlefield serisinin sırası olmasına rağmen, yeni Battlefield oyunu ile 2021 yılının Nisan ayından önce karşılaşmayacağımızı biliyoruz. Haliyle gözler Star Wars serisine çevrilmiş durumda. Electronic Arts şirketinin nasıl bir planlama yaptığı merak ediliyorken enteresan bir iddia gündeme geldi. Yeni bir Star Wars: Knights of the Old Republic geliştirilme aşamasındaymış gibi görünüyor.

Cinelinx sitesine yansıyan habere göre, iki farklı kaynak yeni bir Star Wars: Knights of the Old Republic oyunu üzerinde çalışılmaya başlandığını söylüyor. Ne var ki, iki kaynak da farklı yönde bilgi aktarımı yapmış. Bir tanesi bahsi geçen oyununun bir sil baştan yapım olacağını dile getirirken, diğeri ise belirli elementlerin Star Wars evrenine dahil edilebilmesi için ilki iki oyundaki elementlerin entegre edildiği bir devam oyunu olacağını söylüyor.

Star Wars: Battlefront ve Star Wars: Battlefront II ile yaşanan hayal kırıklıkları sonrasında gelen Star Wars Jedi: Fallen Order ve elde ettiği başarı, Disney ve Electronic Arts şirketlerini ateşlemiş gibi görünüyor. Yeni Dragon Age oyunu öncesinde araya yeni bir Star Wars oyununun sıkıştırılacağını ve Respawn Entertainment stüdyosunun Star Wars Jedi: Fallen Order için devam oyunu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bunların yanı sıra, yeni bir bölgede geçecek olmasıyla kronolojide yeni bir dönem başlatacak olan bir oyunu ve Switch için ayrıca geliştirilmekte olan başka bir Star Wars oyununu da unutmamak gerek.

Sonuç olarak, önümüzde dönemlerde Star Wars yapımlarına boğulacakmışız gibi görünüyor. Dört bir yanımız ışın kılıcı olacak. Beklemedeyiz.