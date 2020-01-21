Yeni Bir Virüs Milyonların Hayatını Tehdit Ediyor!

Çin sınırları içerisinde ortaya çıkan yeni bir virüs milyonlarca kişinin hayatını tehdit ediyor! İşte yeni virüs ile ilgili bilinen tüm detaylar.

Ölümler Artıyor!

Wuhan şehrinde geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan yeni gizemli virüs, sağlık çalışanlarını alarm durumuna geçirmişti. İlk başta hayvandan insana bulaştığı düşünülen virüs hakkında açıklama yapan bilim insanları insandan insana bulaşma imkanının da bulunduğunu söyledi. Nitekim açıklamadan bu yana altı kişi hayatını kaybetti. Üstelik en az on beş sağlık çalışanının da virüsten etkilendiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) konu hakkında açıklama yaparak çarşamba günü acil durum toplantısı düzenlenmek üzere harekete geçtiğini belirtti.

CGTN tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2019 tarihinde keşfedilen virüs en az 295 kişiye bulaştı. Virüsün yalnızca Çin'de kalmadığı ve Tayland, Japonya, Güney Kore ve benzeri çevre ülkelere de yayıldığı tahmin ediliyor. Burada şu aşamada en az sekiz kişinin kritik aşamada olduğu düşünülüyor.

Kısa sürede altı kişinin hayatını kaybetmesine yol açan virüs temel olarak zatürre ile benzerlikler gösteriyor ancak ilerleyişi daha saldırgan bir tutuma sahip.

"Veriler Yanlış"

Tüm bunlara karşın uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar, hastalığın bulaşmış olabileceği insan sayısının çok daha yüksek seviyelerde olduğunu işaret ediyor. Yapılan modellere göre en az 1,700 bulaşma olduğu tahmin ediliyor. Çin'den ülkemize gelen turist sayısı her yıl ortalama 400,000 kişi seviyesinde seyrediyor.

Peki kendinizi virüse karşı korumak için ne yapabilirsiniz? Grip olmamak için yapmanız gerekenler ile aynı şeyler. Ellerinizi sık sık yıkamanız, yüzünüze çok fazla dokunmamanız ve gerekli durumlarda maske takmanız tavsiye ediliyor.