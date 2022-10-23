Sony'den Yeni Bir Xperia Telefon Geliyor

Sony'den ve Xperia serisinden gelen en son haber, Eylül ayında duyurulan Sony Xperia 5 IV'ün gelişiydi. 6.1 inç ekrana sahip Sony Xperia 1 IV'ün daha küçük bir versiyonuydu ancak yeni bir sızıntı, bu özel telefon serisinden daha da kompakt bir cihazın yolda olduğunu gösteriyor.

Çin sosyal medya sitesi Weibo'da yayınlanan ve Notebookcheck.net'te bildirilen doğrulanmamış bilgiler, 5.5 inç ekrana ve mütevazı, orta sınıf dâhili özelliklere sahip yakında çıkacak bir Xperia telefonuna işaret ediyor.

İddialar telefonun yalnızca Japonya'da piyasaya sürülen Sony Xperia Ace III'ün halefi olabileceği yönünde ancak bu sefer Dünya'nın geri kalanının da telefona ulaşılabilirliğinin sağlanacağı söylentileri var.

Sony Xperia Ace IV Özellikleri (Söylenti)

Teknik özellikler açısından sızıntı bir Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB dâhili depolama ve 4.500 mAh pil kapasitesini listeliyor. 5.5 inçlik ekran, görünüşe göre 2520x1080 piksel çözünürlüğe sahip olacak ve telefon ayrıca 18W kablolu şarj hızı desteği sağlayacak.

Sony Xperia Ace IV gerçekten bu özelliklere sahip olacaksa bu bir önceki telefona göre önemli bir sıçrama olacak. Sony Xperia Ace III, 5.5 inç, 1496 x 720 piksel ekran, Snapdragon 480 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama ve 4.500 mAh pil ile gelmişti.

Xperia Ace III, Haziran 2022'de piyasaya çıktı, bu nedenle 2023'ün aynı ayı, bir sonraki telefonun ne zaman geleceği konusunda iyi bir tahmin gibi görünüyor.