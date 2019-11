Yeni Black Friday Kampanyasıyla PS4 Konsolları, Kolları ve Oyunları İndirimde

Sony PlayStation cephesinde yeni bir Black Friday kampayası başladı. Bugünden itibaren bir hafta kadar devam edecek olan kampanyada birçok farklı ürünü indirimli olarak satın alabilirsiniz.

5 Aralık 2019 tarihinde son bulacak olan Black Friday kampanyası süresince içeriğinde Detroit: Become Human, The Last of Us Remastered ve God of War oyunlarının ve 2000 Fortnite V-Buck'ın ve PlayStation Plus aboneliğinin içinde bulunduğu PS4 500 GB Mega Paket'i ve Gran Turismo Sport, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyunlarının ve yine PlayStation Plus aboneliğinin bulunduğu PS4 500 GB Hits Paket'i ayrı ayrı 2.289 TL'ye, 1 TB PlayStation 4 Pro konsolunu 3.099 TL'ye ve çift Dualshock 4 kollu 1 TB PlayStation 4 paketini de 2.799 TL'ye satın alabileceksiniz.

Bu dönem PlayStation VR almak için de uygun olabilir. Öyle ki içeriğinde PlayStation VR, PlayStation Kamera ve PlayStation VR World olan PlayStation VR Paketi 1.889 TL'ye satılacak.

Kırmızı, beyaz, mavi ve siyah Dualshock 4 kolları 329 TL, Pembe Altın, Elektrik Mor, Kırmızı Kamuflaj, Titanyum Mavisi ve Yeşil Kamuflaj çeşitlerini de 369 TL fiyat etiketiyle satışta olacak.

Kampanya süresince seçili oyunların da oldukça uygun fiyatlara satılacaklarını söyleyelim. God of War ve Detroit: Become Human oyunlarını ayrı ayrı 129 TL, Days Gone oyununu 299 TL, Marvel's Spider Man Game of the Year Edition oyununu 189 TL ve PlayStation Hits kütüphanesindeki inFamous: Second Son, Killzone: Shadow Fall, The Last of Us Remastered, Bloodborne, Gran Turismo Sport, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted: Kayıp Miras oyunlarından seçeceğiniz ikisini birlikte 179 TL gibi bir fiyata satın alabileceksiniz.

Son olarak, PlayStation 4 platformunda 2 Aralık 2019 tarihine kadar Borderlands 3 299 TL'ye, Just Cause 4 149 TL'ye, NBA 2K20 279 TL'ye, NBA 2K Playgrounds 2 69 TL'ye, Red Dead Redemption 2 199 TL'ye, The Outer Worlds 319 TL'ye ve WWE 2K20 de 269 TL'ye satılacak.