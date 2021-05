Yeni Black Ops Cold War ve Warzone Güncellemesi Yarın Yayınlanacak: İşte Detaylar!

Bildiğiniz Activision ve geliştiriciler Raven Software ile Treyarch Studios, eski köye yeni adet getirir gibi halihazırdaki sezonlar için bir ara güncelleme de yayınlıyor. Bu yeni güncellemelerle, yeni sezona geçiş yapılmadan önce, oyunculara sürpriz yeni içerikler sunuluyor. Yeni Black Ops Cold War ve Warzone güncellemesi yarın itibarıyla yayınlanacak. Bunun öncesinde ise detaylar ortaya çıktı.

Yeni Black Ops Cold War ve Warzone Güncellemesi Neler Sunacak?

Verilen bilgilere göre yeni haritaların, yeni silahların ve iki tanesi zaman sınırlı olmak üzere yeni modların, aksiyon temalı yağma masaları, yeni meydan okumalar, madalyalar ve ödüllerin yanı sıra, daha önceden bahsi geçen John Rambo ile John McClane de bu içeriklerin arasında yer alıyor.

Resmi Call of Duty sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, Call of Duty: Black Ops Cold War için yarın itibarıyla altıya altı Standoff ve Multi-Team modunda seçilebilir olacak Duga haritası, Die Hardpoint, ikinci haftada Rambo’s Gun Game ve Multi-Elimination modları ve Call of Duty: Warzone tarafında da kullanabileceğiniz Baseball Bat ve AMP63 olmak üzere iki yeni silah oyuncuların beğenisine sunulacak.

Die Hardpoint modunda, zaman dolana kadar Hardpoint’ler ele geçirerek ve düşmanları bertaraf ederek en fazla puanı toplamaya çalışacaksınız. Rambo’s Gun Game modu ise herkesin tek olduğu bir oynanış sunacak. Hedef ise yirmi farklı silah ile en az bir düşmanı öldürmek olacak.

Zombies tarafında ise Orda ismiyle bir dünya etkinliği düzenlenecek. Söylenene göre devasa Orda canavarları Ural Dağları civarında dolaşıyor olacaklar ve oyuncuların hedefleri ise bu canavarları yere sermek olacak.

Bu etkinliğin yanı sıra, Cranked 2: No Time to Crank ve zaman sınırlı yeni bir mod da sizi bekleyecek. Herkesin bıçak ile başlayacağı modda, Wall Buys ve Crafting Tables olmayacak olup Mystery Box yerleri etkin olacak ve içeriklerinde farklı teçhizatlar olacak. Hedefiniz ise her zamanki gibi sürekli zombi öldürmeye çalışmak olacak.

Call of Duty: Warzone tarafında ise John Rambo ve John McClane, oyunun içeriğine ilk günden eklenecekler. Bu karakterlerin yanı sıra, yine ilk günden Nakatomi Plaza, Survival Camps ve CIA Outpost noktaları oyunun haritasındaki yerlerini alacaklar. Ayrıca Ballistic Knife ve Combat Bow adıyla yeni bir Killstreak de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Son olarak, Call of Duty: Warzone tarafında düzenlenecek olan Power Grab isimli yeni zaman sınırlı bir mod daha oyuncuları bekliyor olacak. Detaylara göre güvenli alanın etrafını çember, her zamankinden daha küçük olacakmış. Beş aşamalı olarak küçülmesinin yanı sıra, Gulag olmayacakmış. Ölen takım arkadaşlarınızı ise öldürdüğünüz diğer operatörlerden, tamamladığınız kontratlardan, nadir bulunan kasalardan ve Supply Box’lar alacağınız künyeler ile diriltebileceksiniz. Nihai hedef ise hayatta kalan son ekip olmak.