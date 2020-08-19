BlackBerry Telefonlar Geri Dönüyor!

TCL ve BlackBerry, bu yılın başlarında yollarını ayırdıklarını doğruladı; bu da TCL’nin artık BlackBerry marka yeni akıllı telefonları piyasaya sürmeyeceği veya üretmeyeceği anlamına geliyordu. Ancak bir güvenlik markası sayesinde 5G BlackBerry telefonları yakında göreceğiz. BlackBerry telefon kullanıcılarını heyecanlandıran gelişmenin detayları haberimizde.

5G BlackBerry Telefonlar Geliyor!

BlackBerry adının az bilinen mobil güvenlik markası Onward Mobility sayesinde akıllı telefon pazarına geri dönmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Daha spesifik olarak, markanın Amerika sitesinde yeni BlackBerry 5G telefonların önümüzdeki yıl çıkacağını belirtiyor.

Yeni BlackBerry Telefonların Özellikleri Ne Olacak?

Onward Mobility, yeni BlackBerry telefonların son derece güvenli olacağını ve uçtan uca güvenlik çözümleri paketi sunacağını söylüyor. Firma, bu güvenlik özellikleri ve çözümleri hakkında detaylı bilgi paylaşmadı. Markanın web sitesi, gelecek telefonları tasarlamak ve üretmek için BlackBerry ve Foxconn bağlı kuruluşu FIH Mobile ile birlikte çalışacağını belirtiyor. Bu yeni telefonlar hakkında çok az şey biliniyor ancak 9to5Google cihazın fiziksel tuş takımına sahip olacağını bildiriyor. Onward Mobility, akıllı telefon donanımı alanında önemli bir geçmişe sahip değil, nasıl bir telefonla karşılaşacağız merak konusu.