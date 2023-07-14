BMW Motorrad Yeni Elektrikli Motorunu Tanıttı

BMW Motorrad, Borusan Otomotiv ile iş birliği yaparak, merakla beklenen ve şehir içi mobilitede devrim yaratan elektrikli aracı Yeni BMW CE 02'yi tanıttı.

Radikal tasarımı, hafif yapısı, kişiselleştirilebilir seçenekleri ve 90 km'ye varan etkileyici menzili ile tamamen elektrikli Yeni BMW CE 02, yakında Türkiye sokaklarına çıkmaya hazırlanıyor.

BMW Motorrad serisinde uygun fiyatlı bir model olarak konumlandırılan Yeni BMW CE 02, özellikle genç sürücülere hitap ediyor ve pratiklik, çeviklik ve sağlamlığı vurgulayarak onu şehir içi ulaşım için mükemmel hâle getiriyor.

Elektrikli Scooter ile Elektrikli Motosikletin Özellikleri Bir Arada

Elektrikli bir scooter ve elektrikli bir motosikletin özelliklerini harmanlayan Yeni BMW CE 02, geniş lastikleri sayesinde çeşitli arazilerde heyecan verici bir sürüş deneyimi sunuyor.

Güçlü 11 kW/15 hp motorla donatılan Yeni BMW CE 02'nin 90 km'ye varan menzili, kentsel alanlarda uzun yolculuklar için yeterli destek sağlıyor.

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