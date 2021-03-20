Yeni Keşfedilen Böceklerin İsmi Pokemon'dan Seçildi

Avustralya'da keşfedilen yeni böceklerin ismi Pokemon'dan verildi. Bir profesör, Pokemon serisinin efsanevi kuşları Articuno, Moltres ve Zapdos'u yeni keşfettiği böceklerde yaşatacak.

Kanadalı bir etimoloji profesörü ve meslektaşı, Avustralya Ulusal Üniversite kapsamında yürütülen bir araştırma sonucunda keşfedilen böceklere üç efsanevi Pokemon'un adını verdi: Articuno, Moltres ve Zapdos.

Avustralya'da keşfedilen böcekler Binburrum articuno, Binburrum moltres ve Binburrum zapdos olarak adlandırıldı.

Yeni böceklerin ismi Pokemon'dan verildi

Eastern New Mexico Üniversitesi'nden Dr. Darren Pollock, 1995'te "Binburrum" adını verdiği yeni bir böcek cinsi keşfetmişti. Yaklaşık bir yıl önce 2019'da doktora öğrencisi Yun Hsiao ise Avustralya Ulusal Böcek Koleksiyonu ile ilişkili bir doktora pozisyonuna başladı ve henüz belgelenmemiş birkaç Binburrum örneğini belirledi.

Dr. Pollock ve Hsiao, yeni türleri tanımlayan ve varyasyonlarını belgeleyen araştırıma üzerinde iş birliği yapmayı kabul etti. Süreç boyunca farklı örnekleri adlandırmaya karar verdiler ve nadir örneklerden ilham aldılar.

Eastern New Mexico Üniversitesi basınına verdiği demeçte Pollock, "Yun Hsiao adında Tayvanlı bir entomoloji öğrencisiyle yaklaşık 5-6 yıl önce tanıştım. Benimle ilk temasa geçtiğinde, onun (böcek) işlerini bildiği ve benim olduğum bazı şeyler hakkında hevesli olduğu açıktı." dedi.

Pollock'a göre yeni bir tür için isim seçimi bir hayli önemli. Hatta o kadar önemli ki, daha önce tanımlanmış türlerden farklı olmalı. Bunu sağlamanın yollarından biri ise daha önce kimsenin düşünemeyeceği bir isim seçmek olabilir. Dr. Pollock açıklamasında şunlara yer verdi:

Yun, gençken hevesli bir Pokemon eğitmeni olduğunu söylüyor ve üç yeni türün örneklerinin nadir olması nedeniyle onlara üç efsanevi Pokémon'un adını vermemizi önerdi. Doğal olarak bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm. Yeni böceklerin ismi B inburrum articuno , Binburrum moltres ve Binburrum zapdos olmalı . Makaleyi bitirdiğimizden beri ortaya çıkan bu cinsin daha fazla yeni türünü, belki de daha fazla Pokémon adıyla açıklama planlarımız var.

Bu adlandırmadaki bir diğer büyük ironi ise Pokemon serisinin kısmen böceklerden ilham almış olmasından kaynaklanıyor. Pokemon yönetmeni Satoshi Tajiri, büyüyen böceklere o kadar düşkündü ki sınıf arkadaşları ona "Bay Böcek" diyordu. Pokemon'un üç efsane kuşu da birer böcek türünde yaşamaya devam edecek.