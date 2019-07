Yeni Borderlands 3 Fragmanında Kahramanlarımız Çok Mutlular

2K Games ve Gearbox Software tarafından duyurulan Birlikteliğin Kutlaması yayını dün TSİ 17:00 sıralarında gerçekleşti. İçeriğinde ne olacağını merak ettiğimiz canlı yayında Borderlands 3 için izlemesi çok eğlenceli bir fragman gösterildi.

Türkçe mealiyle Birlikte Çok Mutluyuz adı altında yayınlanan fragman yaklaşık üç dakika uzunduğunda ve The Turtles grubunun Happy Together şarkısı ile hazırlanmış. Başlangıçta Claptrap'i kendinden geçmiş bir halde dans ederken görüyoruz. Etrafında bir anda güller açmaya başlarken buna hemen arkadaki ganimet sandığı da eşlik edince fragmanın esas kısmı böylece başlamış oluyor.

Devam oyunundaki ana karakterlerimizden Zane the Operative'i sağa sola mermi sıkarak Psycho'ları birer birer yere sererken görüyoruz. Kendisi bundan bir hayli mutlu görünüyor. Hatta o kadar mutlu ki Amara the Siren karakterinden kendisine katılmasını istiyor. Amara da dünden razıymış ki hemen kol kola girip birlikte ateş etmeye başlıyorlar. Çok geçmeden ikiliye FL4K the Beastmaster ve Moze the Gunner da eşlik ediyor ve fragman bundan sonrasında tam anlamıyla bir müzikal sahnesine dönüyor. Arada senaryo boyunca karşılaşacağımız düşmanları da görüyoruz.

Zaman zaman yayıncılar ve oyun geliştiricileri ilgi çekici olması açısından geliştirmekte oldukları oyunları için eğlenceli fragmanlar hazırlayabiliyorlar ama Borderlands 3 oyunununki için gördüklerimizin en iyilerinden biri diyebiliriz. Keyifli seyirler!