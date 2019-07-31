Yeni Borderlands 3 Fragmanında Zane Flynt Sahneye Çıkıyor

2K Games ve Gearbox Software çıkışına bir buçuk aydan az bir zaman kalmış olan Borderlands 3 için tanıtımlara hız vermiş gibi görünüyorlar. Devam oyunu için yeni bir fragman yayınlayan yayıncı ve geliştirici stüdyo, bu defa Zane karakterini sahneye çıkarttı.

Haberimizin sonunda izleyeceğiniz videoda görebileceğiniz üzere, Borderlands 3 oyununda yöneteceğimiz dört Vault Hunter karakterinden bir tanesi olan Zane Flynt tanıtılıyor. Operative sınıfından olan bu karakterin oyun sırasında kullanabileceği üç farklı yeteneği bulunuyor: Digi-Clone, SNTNL ve Barrier.

Digi-Clone aslında adından anlayabileceğiniz bir yetenek. Karakterimizin dijital bir klonu ortaya çıkıyor. On sekiz saniyeliğine aktif olacak bu klon olduğu yerde sabit bir şekilde duruyor ama düşmanların dikkatini dağıtıp onlara ateş ediyor. İlgili tuşa basarak gerektiğinde Zane ile klonu yer değiştirebiliyor.

SNTNL yirmi dört saniye boyunca devamlı olarak uçan bir Drone cihazı göndermenizi sağlıyor. Makineli tüfek hasarı on olan bu Drone, ilgili tuşa bastığınızda karakterinizin nişangahındaki düşmanlara ateş ediyor.

Barrier ise koruma bariyeri oluşturmanızı sağlıyor. Dokuz saniye boyunca aktif olacak bu bariyer düşmanlarınızdan hasar almanızı engellerken, müttefikleriniz ile yapacağınız saldırılara herhangi bir engel teşkil etmiyor. Silahınızdan çıkan mermiler bariyerin içinden geçerek düşmanlarınıza isabet edebiliyor. Ayrıca yüzde 20 daha fazla hasar verebiliyorsunuz. Üstteki iki yetenekte olduğu gibi yine ilgili tuşa basarak bariyeri taşınabilir hale getirebiliyorsunuz ama genişliği ve ek hasar desteği düşüyor.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak olan Borderlands 3 için yayınlanmış olan Zane Flynt fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.