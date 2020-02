Yeni Borderlands 3 İçeriği PAX East 2020'de Duyurulacak

PAX East 2020 için az bir zaman kaldı. Merakla beklenen festival, bu Perşembe günü başlayacak ve önümüzdeki hafta başına kadar devam edecek. Gearbox Software yaptığı paylaşım ile bu festivalde Borderlands 3 ile ilgili yeni bir duyuru yapacağını müjdeledi.

Hatırlayacağınız üzere Borderlands 3, geçtiğimiz senenin PAX East festivalinde duyurulmuştu. Bir takım teknik sıkıntılara rağmen biz oyuncuları fazlasıyla hoşnut ettiğini söyleyebiliriz. Bakalım bu sene benzer sıkıntılar yaşanacak mı yoksa 2K Games ve Gearbox Software daha iyi bir sunumla geri mi dönecekler?

Gearbox Software tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, 27 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 22:30 sıralarında The Gearbox Main Theater Show adı altında bir buçuk saatlik bir panel düzenlenecek. Canlı olarak da izlenebilecek olan bu panel sırasında Borderlands 3 oyununun senaryo odaklı sıradaki indirilebilir içeriği tanıtılacak.

The Gearbox Main Theater Show at #PAXEast is on Thursday, February 27th at 2:30pm ET! Afterwards, we’ll be in the autograph area to sign your loot from 4:30pm to 6pm ET!



