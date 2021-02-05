Yeni Call of Duty Oyununun 2021'de Çıkacağı Doğrulandı

Yeni Call of Duty (CoD) oyununun 2021 yılında çıkacağı doğrulandı ancak Activision, oyunun kim tarafından geliştirildiği de dahil olmak üzere video oyunu hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınıyor.

Yeni Call of Duty Oyunu 2021'de Çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli oyun dağıtım şirketi Activision, Call of Duty serisinin yeni oyununun 2021 yılında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Birinci şahıs nişancı (first person shooter) türünün en popüler video oyunu serilerinden biri olmayı başaran CoD'un Black Ops Cold War'u aksaklıklarla dolu olmasına rağmen 2020 yılına kadar çok büyük kazanç elde etmişti.

Sledgehammer Games'in 2020 yılında bir CoD oyunu yayımlaması amaçlanıyordu fakat bir iddiaya göre Sledgehammer'ın ortak olduğu Raven Software'le yaşadığı sorunlardan sonra video oyunu hakkındaki planlarda büyük bir değişiklik meydana geldi. CoD oyunlarının beklenenden bir yıl önce yayımlanmaları gerekeceği söylendi. Oyun, COVID-19 şartlarına rağmen zamanında piyasaya sürüldü ve büyük ölçüde başarılı oldu.

Geliştirme kısmında yaşanan tüm bu karşılık, bir sonraki Call of Duty'nin kim tarafından geliştirileceğini belirsizleştirdi. Activision, son açıklamasında yeni CoD oyununun 2021 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu fakat bunun dışında oyun hakkında küçücük bir ayrıntı dahi vermedi. Oyunun PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X gibi yeni nesil oyun konsolları için özel olarak geliştirilip geliştirilmeyeceği de şimdilik belirsizliğini koruyor. Yeni nesil oyun konsollarına benzer şekilde video oyununun eski nesil oyun konsollarına çıkıp çıkmayacağı da bilinmiyor.

Activision'ın Modern Warfare 2'nin çok oyunculu modunun yeniden ele alınmış bir sürümü gibi daha küçük ölçekli bir oyun mu geliştirdiği yoksa çok oyunculu bir video oyununa mı odaklandığı belirsizliğini koruyor. Sledgehammer'ın tamamen başka bir şeye odaklanmış olması da ihtimaller dahilinde görünüyor.

Önceki söylentilerin hiçbiri doğrulanmadı. Activision'ın bünyesinde birçok oyun stüdyosu bulunuyor ve bunların çoğu zaten Call of Duty için destek görevi üstleniyor. CoD oyunları genellikle ilkbahar veya yaz aylarında ortaya çıkıyor. Bu nedenle önümüzdeki birkaç ay içerisinde video oyunu hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmesi muhtemel duruyor.