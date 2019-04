Yeni Call of Duty: Black Ops 4 Güncellemesiyle Infected Modu Geldi

Treyarch Studios, haftalık olarak yayınladığı Call of Duty: Black Ops 4 güncellemelerine bugün bir yenisini daha ekledi. Önceki güncellemelerde de olduğu gibi bu hafta da öncelikli olarak PlayStation 4 platformuna gelen yeni bir mod söz konusu: Infected. Ayrıca geçtiğimiz hafta PlayStation 4 platformuna gelmiş olup, bu güncellemeyle Xbox One ve PC kullanıcılarıyla buluşan içeriklerden de bahsetmek gerek.

İlk olarak PlayStation 4 tarafıyla başlayalım. Dün de sizlerle paylaştığımız gibi Call of Duty: Modern Warfare 3 ile seriye katılmış olan Infected modu, bu güncellemeyle Call of Duty: Black Ops 4 oyununa da geldi. Oldukça eğlenceli olduğunu düşündüğümüz bu mod, Survivors ve Infected olmak üzere iki takımı karşı karşıya getirecek. Gerçi bir takıma karşı başlangıçta tek kişi demek daha doğru olur çünkü lobideki bir oyuncu rastgele Infected olacak. Amacı ise karşı takımındaki oyuncuları teker teker kendi safına çekmek olacak.

Survivors takımının galip gelebilmesi için zaman dolduğunda en az bir oyuncunun enfeksiyon kapmamış olması gerekiyor. Infected takımının kazanabilmesi için de bütün oyuncuları dönüştürmüş olması şart. Takımından her bir oyuncu Infected takımının kurbanı olması veya intihar ederek Infected takımına geçiş yapması durumunda, geri sayım sayacı baştan başlayacak.

Survivors takımında yer alacak olanların aralarından seçim yapabilecekleri toplamda altı adet hazır set (Preset) mevcut. Bu hazır setler; Scrapper, Impaler, Lead Spitter, Perforator, Meat Bagger ve Headhunter olarak sıralanıyorlar. Her bir hazır setin kendisine özgü birincil ve ikincil silahlarına ek olarak, Headhunter hariç ekipmanları, Perk'leri ve jokeri (Wildcard) var.

Bugünün güncellemesi ile Blackout haritası Alcatraz, Xbox One ve PC platformlarına da geliyor. Orijinal haritaya göre küçük olması nedeniyle azami kırk oyuncunun katılımda bulunabileceği her bir turda, çember tamamıyla daralana kadar her bir oyuncunun beş defa yeniden katılma hakkı olacak. Bu katılımlar da geçitler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Zombies temalı yeni bir Mystery Box da sizi bekliyor.

Son olarak hem Blackout hem de Zombies için çeşitli hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler yapılıyorken, Multiplayer tarafında da KN-57 silahı için 4-shot menzili ve geri tepme bir nebze de olsa artırılıyor. Ayrıca Create-a-Class sisteminde, herhangi bir MKII silahını seçerken bir ses efekti eklenmiş olacak.