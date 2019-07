Yeni Call of Duty: Black Ops 4 Operasyonu Bugün Başlıyor

Call of Duty: Black Ops 4, çıkışından bu yana içerik manyağı oldu desek yalan olmaz. Yayınlanan sürüsüne bereket güncellemeye ek olarak sezonluk operasyonlar ile sürekli güncel kalmaya devam eden oyun için bugün yeni bir operasyon daha başlıyor. Treyarch Studios, internet sayfası üzerinden verdiği detaylar ile Operation Apocalypse Z'yi bugün yayınlayacak.

Adından anlaşılacağı üzere bu yeni operasyonun temasını enfeksiyonlu dostlarımız oluşturuyorlar. Her zaman olduğu gibi yine ilk olarak PlayStation 4 sahiplerinin erişim sağlayabileceği Operation Apocalypse Z, bir yığın yeni içeriği Call of Duty: Black Ops 4 oyuncuları ile buluşturacak.

İsterseniz detaylara Multiplayer kısmı ile başlayalım. Yeni operasyon ile tanıdık bir yüz olan Reaper geri dönüş yapacak. Özel silahı, atış oranı oldukça yüksek ve patlayıcı mermiler kullanan Scythe. Ayrıca mini haritadaki belirli bir alanı kapatan Radar Shroud cihazı da var. Kendisi Tier 1'de sizi bekliyor, bizden söylemesi.

Operation Apocalypse Z ile Multiplayer için Sticks & Stones isimli yeni bir oyun modu gelecek. Skor tabanlı olan bu modda tatar yayı, Ballistic Knife ve savaş baltası kullanılabiliyor. En yüksek puanı toplayanın kazanacağı mod sırasında lider konumdaki oyuncu zaman zaman işaretlenecek. Oyuncuyu bu durumdayken öldürürseniz büyük bir avantajı elinize geçirebileceksiniz.

Öte yandan, eğer Black Ops Pass eklentisine sahipseniz Der Schatten, Remnant ve Havana adı altında üç yeni haritanız olacak. Bu eklentiye sahip değilseniz de eliniz boş kalmayacak. Bütün oyuncuların erişim sağlayabileceği Jungle Flooded isimli ücretsiz bir harita oyuna eklenecek.

Gelelim Blackout tarafına. Öncelikle ana harita operasyonun temasına uygun olarak dönüşüm geçirecek. Alcatraz hapishanesi de bu dönüşümden nasibini alacak ve karanlık çökecek. Treyarch Studios tarafından verilen detaylara bakacak olursak, Blackout için Quads Fog ve Alcatraz Portals Horde isimli iki yeni oyun modu gelecek. Özellikle Alcatraz Portals Horde modu epey eğlenceli olacakmış gibi görünüyor. Hellhounds ve Warden adı altında yeni düşman türlerin ortaya çıkmasıyla çetrefilli savaşlar sizleri bekleyecek. İlerleyen zamanlarda ise Pandemic adı altında zaman sınırlı ve Infected benzeri ama büyük çaplı savaşların olacağı yeni bir mod daha gelecekmiş.

Yeni silah ve teçhizatların geleceği Blackout M. Shadows, Russman ve Danny Trejo isimli üç yeni karaktere de ev sahipliği yapacak.

Operation Apocalypse Z ile Zombies için yeni bir senaryo gelecek: Alpha Omega. Classified ve Blood of the Dead senaryolarında yaşanan olayları takiben Nuketown bölgesindeki gizli Broken Arrow tesisine doğru uzanacağınız Alpha Omega sizlere çok daha büyük bir bölge sunacak. Bu bölgede hem eski hem de yeni elementlerin yanı sıra Jolting Jacks, Nova 6 Crawler'un evrim geçirmiş hali olan Nova 6 Bomber ve Lightning Hound gibi oldukça tehlikeli düşmanlara karşı hayatta kalmanız gerekecek.

Yeni senaryo haricinde Blood Wolf Bite isimli yeni bir Perk geliyor. Bu Perk'i kullandığınızda, Luna isimli bir kurt yoldaşınız olacak. Mücadelenizde size yardımda bulunacak olan Luna, enfeksiyonlu düşmanları öldürmenin yanı sıra irili ufaklı Boss tipi düşmanlara da hasar verebilecek. Eğer bu Perk'i modifiye slotunuza eklerseniz, Luna her bir düşmanı bertaraf ettiğinde içeriğinde az miktarda cephane, puan veya güç olan takviyeler ortaya çıkacak.

Call of Duty: Black Ops 4 oyununa Head Drama ve Phoenix Up adıyla iki yeni Elixir daha gelecek. Phoenix Up, takım arkadaşlarınızı ayağa kaldırma ve Perk'lerini muhafaza etmelerine imkan tanıyor. Head Drama ise her atışınızın isabet etmesini sağlıyor.

Zombies için iki yeni silahın da geleceğini söyleyelim. Argus ve Reaver C86 silahlarını Operation Apocalypse Z başlar başlamaz Mystery Box içeriğinde bulabileceksiniz. Öte yandan "Duck and Cover" isimli yeni bir Gauntlet meydan okuması da ilerleyen zamanlarda Zombies tarafına gelecek ama şimdilik herhangi bir detay verilmiş değil.

Son durağımız ise Black Market sistemi olacak. Yeni operasyon ile kırk yeni Tier, yeni Specialist birimi, yeni silahlar Reaper, Reaver C86, Argus ve Backhander, yeni Blackout karakterleri, yeni MK II silahları, yeni Mastercraft'lar, yeni silah kamuflajları, yeni Specialist kıyafetleri, yeni silah aksesuarları, yeni Death Effect'ler, yeni jestler, yeni bir Jump Pack ve yeni Blackjacks' Reserve'leri oyuncuların beğenisine sunulacak.