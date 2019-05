Yeni Call of Duty Bugün Resmi Olarak Duyurulacak

Activision ve Infinity Ward sonunda beklenen açıklamayı yaptılar. Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile yeni oyunun bugün duyurulacağı resmiyet kazandı.

Önceki gün Activision Call of Duty sosyal medya hesaplarının profil resimlerini ve kapak fotoğraflarını düz siyah bir renge döndürmüştü. Bunun yanı sıra farklı ülkelerdeki hesapların açıklama kısımlarına da dikkat çekecek şeyler yazılmıştı. Yaşanan bu gelişme de haliyle yeni oyunun duyurusunun yakın bir zamanda yapılabileceğini düşündürmüştü. Nitekim öyle de olacak.

Activision ve Infinity Ward, Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptılar. Bu paylaşıma kısa bir de klip iliştirilmiş. Görsel olarak bizlere herhangi bir şeyin sunulmadığı bu klipte; bir telsiz konuşması var ve bir kadının "Bir sorunum var. Her yerde olabilirler. Bana nasıl bir talimat verebilirsin?" dediğini duyabiliyoruz. Akabinde de yeni Call of Duty oyununun duyurulacağı tarih ekranımıza geliyor. Bu tarihe göre, bugün TSİ 20:00 sıralarında gerçekleştirilecek olan canlı yayın ile bu senenin Call of Duty oyunu ile en sonunda tanışacağız.

Şu an için bu klip haricinde ek bir detay verilmiş değil. Haliyle de merak edilen tüm bilgiler için bu akşamı beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak şu zamana kadar söylenenlerin arasında Call of Duty: Black Ops 4 oyununun aksine bu oyunda bir senaryo modunun yer alacağı ve devasa bir çoklu-oyuncu dünyasının olacağı söyleniyor. Ayrıca Call of Duty: Black Ops 4 oyununda fazlaca tuttuğu için ayrı bir Battle Royale modunun olacağını da tahmin edebiliriz. Tabii ki enfeksiyonlu kardeşlerimizi(!) de unutmamak lazım.