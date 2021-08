Yeni Call of Duty'nin Çıkış Platformları Netleşti

Yeni Call of Duty'nin çıkış platformları belli oldu. Activision Blizzard tarafından bu konuya net bir açıklama getirildi. Sıradaki oyun sadece yeni nesil için mi çıkacak? Detaylar haberimizde.

Yeni Call of Duty oyununun duyurulması büyük bir merakla bekleniyor. Bildiğiniz gibi serinin son oyunu olan Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision tarafından içerik üreticilere gönderilen kutular ve internet sayfası üzerinden gerçekleştirilen bir bulmaca oyununun sonrasında duyurulmuştu. Bu aynı zamanda şirket içinde alınan yeni bir kararın da ilk adımı olmuştu. Öyle ki, yeni Call of Duty serisi için birleştirici olup tanıtım görevi de görecek olan Call of Duty: Warzone oyununun yeteri kadar ön planda olabilmesi için yeni oyunların mümkün olabildiğince geç duyurulacağı belirtilmişti.

Sıradaki Call of Duty için beklenen duyurunun ne zaman gerçekleştirileceğine dair net bir bilgi yok. ModernWarzone tarafından ortaya sızdırılan bilgilere göre, Sledgehammer Games tarafından Call of Duty WWII: Vanguard kod adıyla geliştiriliyor. Senaryonun genel olarak İkinci Dünya Savaşı’nın 1945 yılında bitmediği alternatif zaman çizgisinde geçeceği ve bizleri 1950’li yıllara götüreceği söylenmişti. Haliyle göreceğimiz bütün ara sahneler de 1950’li yıllara ait olacağı da belirtilmişti.

Geçtiğimiz aylarda analistler ve yatırımcılar için finansal bir konferans düzenlemiş olan Activision Blizzard, yeni Call of Duty oyununun yeni nesil deneyim sunacak şekilde geliştirilmekte olduğu söylenmişti. Bu da haliyle oyuncular arasında PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının es geçilip geçilmeyeceği merak konusu olmuştu. Malumunuz Call of Duty: Black Ops III, PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkan son oyunu olmuş ve sadece çok oyunculu bir deneyim sunmuştu. Benzer bir durumun bir önceki nesil konsollar için de geçerli olup olmayacağı kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

Yeni Call of Duty'nin Çıkış Platformları Hangileri Olacak?

Bugün ise Activision Blizzard, geride bıraktığımız çeyreğe ilişkin yeni bir finansal konferans düzenledi. Bu konferansta konuşan Activision başkanı Daniel Alegre, Sledgehammer Games tarafından geliştirilmekte olduğu onaylanan oyununun PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulacağını onaylayarak yüreklere su serpmiş oldu.

Alegre tarafından dile getirilene göre, geliştirici ekiplerin sıradaki ana Call of Duty oyunu ve her iki konsol neslinin oyuncuları için kusursuz bir deneyimin sunulabilmesi için sıkı çalışıyormuş. Buna ek olarak, yeni oyunun hayranların bildiği ve sevdiği bir dönemde geçecekmiş. Bu da bir nevi İkinci Dünya Savaşı’nın konu alınacağını imalı yoldan onaylıyor gibi.

Son olarak, Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone için beşinci sezon 12 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Bunun öncesinde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunulmuştu.

Keep your head.



Work in the shadows and prepare yourself for the mission ahead in Season Five of #BlackOpsColdWar and #Warzone. Live on August 12th. pic.twitter.com/BOSBkCLTsl — Call of Duty (@CallofDuty) August 3, 2021

Yeni sezon ile gelecek olan operatöre ait bir görselin de iliştirildiği paylaşım elbette hayranlar tarafından incelemeye alınmıştı. Bir kullanıcı ise bu görselde enteresan bir detay yakalamış. Öyle ki, sağ kenarındaki metnin tercüme edilmesinin ardından “Vangaado kitaru”, yani “Vanguard coming”in ortaya çıktığına dikkat çekmiş. Bu da, en azından Call of Duty WWII: Vanguard ismini onaylamış oldu diyebiliriz.

Şimdilik ne Activision ne de Sledgehammer Games tarafından konuya ilişkin bir geri dönüş yapılmış değil. Bizler de olası yeni gelişmeler için takipte olacağı.