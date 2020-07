Yeni Call of Duty Duyurusu Çok Yakında Gerçekleşebilir

Yeni Call of Duty duyurusu için Activision ve Treyarch hazırlıklara tam gaz devam ediyorlar. Bu bağlamda, yeni Call of Duty: Warzone sezonunda önemli değişiklikler yaşanacak.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyunlarının dördüncü sezonu geçtiğimiz ay başlamıştı. Yeni bir Battle Pass ile yeni haritalar, yeni modlar, yeni operatörler, yeni silahlar ve çok daha fazlası ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuluyor. Diğer yandan ise Activision ve Treyarch da sıradaki sezonun hazırlıklarına devam ediyorlar.

Şimdilik beşinci sezonun içeriğinde nelerin olacağına dair henüz bir resmi detay bulunmuyor ama Video Games Chronicle sitesinin raporuna göre, Ağustos ayının başlarında yayınlanacak olan sezon güncellemesinin Verdansk haritasına sıradaki Call of Duty oyunu ile ilgili büyük değişiklikleri beraberinde getirmesi bekleniyor.

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Black Ops Cold War ile ilgili işaretler Mayıs ayı içerisinde verilmeye başlanmıştı. O dönemde yayınlanan güncelleme ile Call of Duty: Warzone oyununun ilk yayınlandığı günden beri gözümüze çarpan yer altı sığınakları açılmıştı. Bunun sonrasında da oyuncular, sıkı bir çalışma ile gizli olan on birinci yer altı sığınağını oyun içi telefon mesajları ile açmayı başarmışlardı. Bu keşfin sonucunda da, savaş odası, geri sayım sayacı, bir nükleer başlıklı füze ve RCXD gibi Call of Duty: Black Ops alt serisiyle ilişkili şeyler ile karşılaşılmıştı.

Yeni Call of Duty: Warzone Sezonunda Neler Olacak?

Bildiğiniz gibi dördüncü sezonda, Verdansk haritasındaki stadyuma iç kısım ve bir ulaşım treni eklenmişti. Hatta bu tren için bir de kod eklenmişti. Video Games Chronicle sitesinin raporunda, bu yılın Call of Duty oyununun tanıtımıyla bağlantılı olarak bu stadyumun beşinci sezonda açılacağı ve trenin de haritayı dolaşmaya başlayacağı söyleniyor. Hatta bazı oyuncular, Call of Duty: Warzone için yayınlanan en son tanıtım görselinde stadyumun içini az da olsa görmeyi başarmışlar.

Tabii ki her şey bununla sınırlı değil. Yine Call of Duty: Warzone Ascension, 7 15 1 2 19 7 25 6 13 6 7 15 14 0 rakamlarından ve Vorkuta'dan bahsedilen yeni ses kayıtları bulunmuş. Bahsi geçen sözcük ve rakamlar, Call of Duty: Black Ops oyununun giriş sinematiğinde gizemli bir kadın tarafından telaffuz edilirken, Vorkuta ise yine aynı oyunda gördüğümüz bir mecburi çalışma kampıydı.

Son olarak veri madencileri, Call of Duty: Black Ops oyununun önemli karakteri Frank Woods ile ilgili kodlara da denk gelmişler. Bundan yola çıkacak olursak Woods, ilerleyen zamanlarda operatör olarak Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyunlarına gelecekmiş gibi görünüyor ki bu çok da büyük bir sürpriz olmaz.