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  4. Yeni Call of Duty, Hikaye Modu ile mi Geliyor?

Yeni Call of Duty, Hikaye Modu ile mi Geliyor?

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E3 2018 kapsamında Activision tarafından duyurulan ve hikaye modu barındırmamasından dolayı büyük tepkilere yol açan Black Ops 4, 12 Ekim tarihinde piyasaya sunulacak. Ancak Activision ve çalıştığı oyun ekiplerinin bir sonraki oyun için hikaye modu yapmak istediği öngörülüyor.

Pek çok oyuncunun severek oynadığı COD serisi maalesef son zamanlarda istediği rakamlara ulaşmayı başaramıyor. Özellikle Battlefield gibi zorlu bir rakiple rekabet içerisinde olan COD, bu yılın son çeyreğinde çıkacak oyunu olan Black Ops 4'te hikaye moduna yer vermemiş durumda. Yalnızca online moda sahip olan oyun için hikaye modunun yetişmediği ifade ediliyor.

Call of Duty WWII

Fakat 2019 yılında oyunseverlere sunulması planlanan yeni COD yapımı için Activision kolları sıvamış gibi gözüküyor. Infinity Ward tarafından geliştirileceği dile getirilen yeni oyunun hikaye modu için iş ilanları paylaşıldı. Bu ilanlarlada yer alan 'FPS oyunlarına ilgi duyan senaryo yazarları' bölümü ise gözlerden kaçmadı. 

Genel olarak yeni COD oyununda güzel bir hikaye olacağına inanıyoruz. Fakat yine de geliştiriciden herhangi bir açıklama gelmediği hatırlatmak gerekiyor. Oyunla ilgili tüm detayları büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl düzenlenecek E3 oyun fuarında göreceğiz, takipte kalın.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Oyun
ETİKETLER: fps oyunu Activision call of duty Yeni Call of Duty

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