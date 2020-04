Yeni Call of Duty ile Vietnam'a Gidebiliriz

Şu sıralarda Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone, serinin güncel oyunları ve her hafta yeni içerikler ile zenginleşiyor ama her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir Call of Duty cepte. Muhtemelen tanıtılacağı zamana yavaş yavaş yaklaşıyoruzdur. İlk detayların ne zaman paylaşılacağını merak ediyoruz. Sızıntılar ise gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre yeni Call of Duty, bizi Vietnam dolaylarına götürecek.

Önceki gün TheGamingRevolution bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyununun, yeni bir Black Ops alt seri oyunu olmayacağını söylemişti. İşin ilginç yanı şu ki, kendisi daha önceden bu yıl sil baştan yapım Call of Duty: Black Ops göreceğimizi iddia etmişti. Ancak yine de yeni oyunun Soğuk Savaş döneminde geçeceğini ve Vietnam Savaşı'nın merkezde olacağını söylüyor, TheGamingRevolution.

Bugün ise Jason Schreier, Twitter paylaşımları ile bu söylentiyi destekledi. Öyle ki aynı TheGamingRevolution gibi Schreier da duyduklarına dayanarak geliştirilmekte olan yeni Call of Duty oyununun Black Ops alt serisinin bir parçası olacağını ve Vietnam topraklarında yapılan savaşa odaklanılacağını söylüyor. Bununla birlikte, Modern Warfare alt serisinin aksine sil baştan alınan bir oyun olmayacakmış. Adının ise Call of Duty: Vietnam olacağını duymuş.

I’m not a COD person so I don’t know anything about all the lore shenanigans or what it really means to be a Black Ops game, but one title I’ve heard thrown around a couple times is just “COD: Vietnam.” As far as I know it’s part of the Black ops series though? Not sure