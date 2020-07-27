Yeni Call of Duty'nin İsmi Sızdırıldı

Söz konusu şey oyunlar olduğunda sızıntıların kaynakları oldukça çeşitlilik gösterebiliyor. Öte taraftan bu sefer daha ilginç bir kaynak ile karşı karşıyayız. Yeni Call of Duty'nin ismi Doritos'un üzerinde çalıştığı bir promosyonla birlikte ortaya çıktı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Yeni Call of Duty Belli Oldu!

TheGamingRevolution tarafından paylaşılan paylaşılan yeni bir gönderiye göre cips markası Doritos, Call of Duty serisinin yeni oyunu üzerinde bazı promosyonlar sağlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan tasarımlarla birlikte oyunun bazı detayları da ortaya çıktı.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 26, 2020

Bu kapsamda yeni oyun Call of Duty Black Ops Cold War olarak adlandırılacak gibi gözüküyor. Sızıntının daha önceki raporlarla ve söylentilerle uyuştuğunu söyleyebiliriz. Eğer hatırlatmak gerekirse yeni oyunun ağırlıklı olarak Vietnam'a odaklanması, sadece ABD perspektifinden değil aynı zamanda Vietnam perspektifin de oynanış barındırması bekleniyor.

Yine promosyon üzerinden ilerlediğimizde, kampanyanın başlangıç tarihinin 5 Ekim 2020 olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz sene tanıtılan Modern Warfare'ın 1 Ekim tarihinde oyuncularla buluştuğunu göz önüne alırsak yeni oyunun da 1 Ekim 2020 dolaylarında duyurulmasını bekleyebiliriz.

Peki siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni oyun ne zaman tanıtılacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.