Yeni Call of Duty'nin İsmi Sızdırıldı

Söz konusu şey oyunlar olduğunda sızıntıların kaynakları oldukça çeşitlilik gösterebiliyor. Öte taraftan bu sefer daha ilginç bir kaynak ile karşı karşıyayız. Yeni Call of Duty'nin ismi Doritos'un üzerinde çalıştığı bir promosyonla birlikte ortaya çıktı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

TheGamingRevolution tarafından paylaşılan paylaşılan yeni bir gönderiye göre cips markası Doritos, Call of Duty serisinin yeni oyunu üzerinde bazı promosyonlar sağlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan tasarımlarla birlikte oyunun bazı detayları da ortaya çıktı.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU