Yeni Call of Duty Kore Savaşı Dönemini Konu Alabilir

Call of Duty serisi her yıl yeni oyunu ile karşımıza çıkıyor. Yakın bir zaman önce Activision tarafından yapılan doğrulama ile sıradaki Call of Duty ile bu yıl içerisinde buluşacağımızı öğrenmiştik. Hiç de sürpriz olmayan bu gelişmenin ardından, sıradaki ilk sızıntı haberler gelmeye başladı bile. Yeni Call of Duty Kore Savaşı dönemi odaklı bir senaryo ile gelebilir.

Bildiğiniz gibi bu seneye kadar seri oyunları sırası ile Infinity Ward, Treyach ve Sledgehammer Games tarafından geliştiriliyordu. Haliyle bu senenin oyununun Sledgehammer Games’e ait olması gerekiyordu. Ancak teyit edilmemiş olmasına rağmen ortak olarak geliştireceği Raven Software ile yaşadıkları sürtüşme sonrasında bu stüdyo devreden çıkartılmış ve yerine Treyach sokulmuştu. Netice olarak da karşımıza, Soğuk Savaş Dönemi’ni konu alan Call of Duty: Black Ops Cold War ile çıkılmıştı. Satışa sunulması sonrasında satış rekorları kırarak listeleri altüst eden oyun, aynı zamanda da Amerika tarihine geçmeyi başarmıştı.

Raven Software ile Treyarch halihazırdaki oyunun içerikleri ile meşgul iken, diğer yandan da sıradaki Call of Duty için hazırlıklar da sürdürülüyor elbette. Şimdilik birçok bilinmez söz konusu. Bir önceki oyunun geliştirilmesi aşamasında yaşanan aksaklığa bağlı olarak, tahminler bu sene çıkacak olan oyunun Sledgehammer Games tarafından geliştirilmekte olduğu yönünde.

Bildiğiniz gibi Call of Duty serisi genellikle savaş dönemlerini konu alıyor. Geçmişte birçok kez Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve son olarak da Soğuk Savaş olmak üzere dünya tarihinin farklı dönemlerini yeniden yaşamıştık. Muhtemelen sırada Kore Savaşı dönemi var. Bahsi geçen iddia ise ModernWarzone üzerinden geliyor.

Call of Duty 2021 will reportedly be set in the 1950s.



The Korean War started in 1950 so good chance it will be based around that.



(Source: @ModernWarzone) pic.twitter.com/A4HJZNpuDH — Okami (@Okami13_) February 15, 2021

Yeni Call of Duty Kore Savaşı Döneminde Mi Geçecek?

ModernWarzone, bu yılın Call of Duty oyununun bizi 1950’li yıllara götüreceğini ve 1950 - 1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı dönemini anlatacağını söylüyor. Sitenin geçmişte sızdırdığı bilgiler ile önemli bir itibar kazandığını belirtelim. Diğer bir deyişle, karşımıza güvenilir bir kaynak var. Ancak her şeye rağmen bu bilgiyi Activision tarafından teyit edilmediği için bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Malumunuz ne kadar güvenilir olduğu söylenirse söylensin, her daim bir yanılma payı vardır.

Öte yandan, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, yeni oyun ile ilgili birçok bilinmez söz konusu. Her ne kadar çıkış zamanı olarak Ekim veya Kasım ayı olacağı büyük ölçüde ihtimal dahilinde olsa da, mevcut nesil konsolların yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One için de çıkış çıkmayacağı belirsiz. Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun çıkışına birkaç ay kala duyurulmasına bakacak olursak, bu yeni oyun için de merak edilen detayları öğrenebilmek için epey bir süre bekleyecek olabiliriz. Tabii ki öncesinde Activision yine birtakım ipuçları ile beyin fırtınası yaptırma yöntemini uygulayabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.