Yeni Call of Duty Mobile Sezonu Samuray Teması ile Geliyor

Geçtiğimiz senenin Ekim ayında oyuncuların beğenisine sunulmuş olan Call of Duty Mobile, aradan geçen zaman zarfında sezonluk içerikler ile sürekli olarak güncel kalmıştı. Ülkemizde de epey büyük bir hayran kitlesi olan oyun için yeni sezonlar ile temadan temaya geçiş yapmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi son zamanlarda kış ve gece olmak üzere iki tema görmüştük. Şimdi ise karşımızda samuray var. Yeni Call of Duty Mobile sezonu detayları haberimizde.

17 Nisan 2021 Cumartesi günü Android ve iOS tabanlı cihazlar için yayınlanacak olan güncelleme ile başlayacak olan Tokyo Kaçışı, 2021 yılı üçüncü sezonu olacak. Stüdyo tarafından yapılan açıklamaya göre, başta Katana olmak üzere yeni silahlar, yeni haritalar, yeni modlar ve dahası beğenimize sunulacak. Gelin hep birlikte detaylara kısaca bir göz atalım.

Yeni Call of Duty Mobile Sezonu Yenilikleri Neler?

Yeni Call of Duty Mobile sezonu ile eklenecek olan iki yeni haritadan bir tanesi ilk olarak Call of Duty: Modern Warfare 3 ile karşımıza çıkan Oasis, sezon temasına bağlı olarak lüks bir çöl oteli görünümüne geçiş yapacak. Coastal isimli diğer harita ise hem Ara ve Yok Et modu hem de oyun için özel olarak oluşturulmuş olan yepyeni bir harita olacak.

Çok oyunculu modlardan Gece Modu 2.0, Gece Modu’nun 22 - 28 Nisan 2021 tarihleri arasında oynayabileceğiniz optimize edilmiş versiyonunun olacağı söyleniyor. Kılıç ve Taşlar ise Free-for-All modunun yine sınırlı süreliğine el bombaları ve yakın dövüş silahları ile oynanan varyasyonu ile karşımıza çıkacak. Öldüreceğiniz düşmanlar hareket ve saldırı hızınızı arttıracak ve sonrasında, 6 - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında Gölge Kılıç yeteneği ve Molotof Kokteyli skor serisi için mücadeleye gireceksiniz.

Yeni sezon ile Battle Royale için de Boğa Hücumu ve Gözetleyici olmak üzere iki yenilik içerecek. Operatör yeteneği olan Boğa Hücumu, Savaş Bileti’nde on dördüncü seviyeye ulaştığınızda açılacak ve isyan kalkanı kullanabileceksiniz. Yeni Battle Royale sınıfı olan Gözetleyici, yeni sezonun ilerleyen kısımlarında açılacak.

Son olarak, 29 Nisan 2021 tarihinde Savaşçının Yolu adı altında başlayacak olan yeni bir sezonluk etkinliğin olduğunu söyleyelim. Tercihen çok oyunculu veya Battle Royale tarafında günlük görevleri tamamlayarak, ödülleri kazanmak için Beş Şövalye’ye veya U.A.C.’ye katılabileceksiniz. Harita üzerinde gösterilen bölgeyi kontrolü altında tutan ve oyuncular arasında en çok puanı kazanan, zafere ulaşmış olacak.

Yeni sezon için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.