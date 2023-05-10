Yeni Call of Duty Oyununun Adı ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Yeni bir sızıntı, bu yıl çıkması beklenen Call of Duty oyununun olası lansman zaman çizelgesini gözler önüne seriyor. Daha öncelerde beta aşamasını ve diğer önemli zaman çizelgesini ima eden bazı söylentiler de vardı ve şimdi, oyunun bu yılın ikinci yarısında duyurulacağı ortaya çıktı.

Call of Duty Modern Warfare 3, Ağustos Ayında Geliyor

Insider Gaming'den Tom Henderson'a göre kaynaklar 2023 yılı içerisinde çıkacak Call of Duty oyununun Ağustos ayının başında duyurulacağını açıkladı.

Şimdilik ne yazık ki yaklaşan oyunla ilgili daha ince ayrıntılara sahip değiliz fakat kısa bir süre önce NBA Yıldızı Kevin Durant ile Warzone 2 için iş birliği yapıldığı göz önüne alındığında, daha büyük bir tanıtım ve lansmanı bu yıl çıkacak Call of Duty oyunu için de görmeyi bekleyebiliriz.

Şu an itibariyle, yeni oyunun 1 Ağustos civarında piyasaya sürüleceğine inanılıyor. Henüz duyurulmayan bu CoD oyununun adının Modern Warfare 3 olacağı düşünülüyor.

Bloomberg'den Jason Schreier'e göre oyun Sledgehammer Games tarafından geliştiriliyor.

Peki sizin yeni Call of Duty oyunundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.