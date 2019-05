Yeni Call of Duty Oyunu Bu Hafta Duyurulabilir

Bu senenin Call of Duty oyununun duyurulması için sabırsız bekleyişimiz devam ediyor. Activision ve Infinity Ward ikilisinin serinin yeni oyunu için farklı bir sistem oluşturmayı istediğini biliyoruz. Haliyle bu durum beklenen duyuruyu geciktiriyor ama görünen o ki duyurunun eli kulağında. Yeni Call of Duty büyük ihtimalle bu hafta içinde duyurulacak.

Reddit kullanıcısı EyeTV tarafından fark edilen detaylara göre Amerikan Call of Duty Twitter hesabının kapak resmini "Going Dark", yani "Operasyon Durduruluyor" açıklamasıyla siyah renge döndürmüş. Ana Instagram hesabının açıklama kısmında da aynı durum söz konusu. Rus, İspanyol, Alman, Fransız, İtalyan, Orta Doğu Call of Duty Instagram hesaplarında da "Başlıyoruz", "Işıklar kapatıldı" ve "Telsiz kapalı" gibi farklı farklı açıklamaların olduğunu görülebiliyor. Japon Call of Duty Twitter hesabında ise Japonca "Sızma operasyonu için hazırlık" açıklaması yer alıyor. Facebook hesabının kapak resminde de düz siyah bir renk tercih edilmiş.

Bu değişikliklerin Activision ve Infinity Ward tarafından eş zamanlı olarak yapılması ise yeni Call of Duty oyununun çok yakın bir zamanda duyurulacağının işaretini veriyor. Şimdilik resmi bir bilgi verilmiş değil ama daha önceden ortaya konulan rapora göre 30 Mayıs 2019 Perşembe günü beklenen gün olabilir. Yani yarına hazırlıklı olmak lazım.

Yeni Call of Duty oyunu ile ilgili olarak bu zamana kadar birçok sızıntı yaşanmıştı. Son sızıntıya göre de bu sene çıkacak olan oyunun adının Call of Duty: Modern Warfare olacağını ve ilk oyunun kısmen sil baştan yapımı olacağını öğrenmiştik. Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununun No Russian görevinden büyük ölçüde esinlenildiğine dikkat çekilen oyunda, rahatsız ve müteessir edici sahnelerin olacağı belirtilmişti.