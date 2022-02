Yeni Call of Duty Oyunu Duyurulmadan Ertelendi!

Activision, gelecek yılki Call of Duty oyununu 2024'e erteleyecek gibi görünüyor. Bu, 2023'ün yaklaşık yirmi yıldır yeni bir COD oyununun olmadığı ilk yıl olacağı anlamına geliyor. Bunun yerine yayıncı, bir sonraki oyun hazır olana kadar iki yıllık içerik sağlamak için bu yılki Call of Duty: Modern Warfare devam oyununa bel bağlayacak. İşte detaylar!

Call of Duty 2023 Neden Ertelendi?

Call of Duty: Vanguard'ın satışları Activision'ın beklediğinden daha düşük oldu, bu da Call of Duty: Warzone Pacific'teki oyuncu sayısında düşüşe neden oldu. Bloomberg'e göre, Activision'daki birçok kişinin yeni COD oyunlarının çok hızlı piyasaya sürüldüğü ve Vanguard'ın özellikle "önceki yılın oyunu tarafından yenildiği" sonucuna varmasına neden oldu. Yayıncının hem bu oyuna hem de Modern Warfare devamına daha iyi bir başarı şansı vermek için Call of Duty 2023'ü erteleme kararı almasına yol açtı.

Raporlar ayrıca bu kararın Microsoft'un Activision'ı satın almasıyla hiçbir ilgisi olmadığını doğruladı. 2023'teki boşluğu birkaç proje dolduracak gibi görünüyor. Modern Warfare devamı, önceki Call of Duty oyunları için yayınlanan sezonlara benzer bir yol haritasına sahip olacak. Haliyle bir sonraki Call of Duty çıkana kadar oyuncular bu içeriklerle vakit geçirebilecekler.

Call of Duty: Warzone 2'nin de 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Gecikmeli COD 2023 başlığından sorumlu geliştirici olan Treyarch, Warzone 2'nin yanı sıra kendi oyunlarının geliştirilmesine de odaklanarak iki projeyi tek bir yıla sığdırmak için yoğun çalışma içerisinde. Bu yılın ilerleyen zamanlarında bu iki başlık hakkında daha fazla haber bekleyebiliriz. Son olarak Activision, Bloomberg'in raporuna yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Söz konusu açıklamanın tamamına aşağıda ulaşabilirsiniz.

"Bu yıl, gelecek yıl ve sonrası için heyecan verici bir premium ve oynaması ücretsiz Call of Duty projeleri üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunun dışındaki ortaya atılan diğer detaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Doğru zaman geldiğinde daha fazla ayrıntı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Beklemede kalın!” Peki son oyun bizlere neler sunuyordu?

Eleştirmenlerin beğenisini kazanan Call of Duty serisi, Call of Duty: Vanguard ile oyuncular, 2. Dünya Savaşı kahramanlarının ve onları bir araya getiren kader olaylarının gözünden küresel savaşı deneyimliyorlar. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Vanguard, dünyanın en büyük tehdidiyle yüzleşmek, savaşın kaderini değiştirmek amacıyla günümüzde özel kuvvetler muharebesi olarak bilinen, farklı ülkelerden gelmiş, farklı geçmişlere sahip bir grup askerin yer aldığı ilgi çekici bir hikâye sunuyor.

Bu çelik gibi sinirlere sahip askerlerin olağanüstü yolculuğu boyunca oyuncular, Avrupa'nın Doğu ve Batı Cepheleri, Pasifik ve Kuzey Afrika gibi birçok savaş alanında zafer için savaşırken 2. Dünya Savaşı'nın etkili savaşlarını deneyimliyorlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.