Yeni Call of Duty Oyunu Duyurusu Hafta Başında Yapılacak Gibi

Yeni Call of Duty oyunu duyurusu Pazartesi günü gerçekleşebilir. Geçtiğimiz günlerde de, beklenen günün oldukça yakın olduğu söylenmişti.

Activision ve Treyarch, yeni Call of Duty oyunu ile ilgili olarak oyun sektörünün gündemini bir süredir meşgul ediyorlar. Her yeni sezonda Call of Duty: Warzone oyununa yeni içerikler gelirken, bir yandan da sıradaki oyunun duyurusuna da zeminin hazırlandığı harita değişiklikleri yaşanıyordu. Mesela gizli on birinci yeraltı sığınağının açılması ile ortaya çıkan geri sayım sayacı, nükleer başlıklı füze ve RCXD maketi bunun çok güçlü kanıtlarıydı. Beşinci sezon fragmanında ise bahsi geçen nükleer başlıklı füzenin iyiden iyiye gündeme gelmesi ise Call of Duty: Black Ops Cold War oyunu ile yakın bir zamanda tanışacağımıza işaret ediyordu ki, zaten Activision da geride bıraktığımız finansal konferansta da buna temas etmişti.

Yeni Call of Duty Oyunu Duyurusu Ne Zaman?

Şimdi ise karşımızda bir başka heyecan verici bir gelişme var. Charlie Intel ve Call of Duty içeriği üreten birçok Youtuber, Activision tarafından kendilerine gönderilen gizemli bir sandıkla ilgili paylaşım yaptılar. Üzerindeki notta da "Bu sandığı 10 Ağustos TSİ 19:00'a kadar açma." yazılı ve bu tarihin, Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun resmi olarak duyurulacağı tarih olduğu tahmin ediliyor.

MANO, seguinte, acabei de receber uma caixa GIGANTE misteriosa do @CallofDuty e que eu só posso abrir dia 10 DE AGOSTO!! Mostrei e expliquei tudo lá nos meus Stories:https://t.co/e7DTBkkEkK pic.twitter.com/YdvNPrgCCx — Hayashii (@HayashiXPG) August 6, 2020

Hatırlayacağınız üzere Activision, daha önceden yeni bir oyun duyurulacağı zaman böylesi sürprizler yapmıştı. Mesela Crash Team Racing Nitro-Fueled duyurusu öncesi oyun basını mensuplarına çeşitli aksesuarlar ve Crash Bandicoot 4: It's About Time duyurusu öncesinde de yine oyun basınına iki yüz parçadan oluşan yapbozlar göndermişti. Bu da bir başka işaret diyebiliriz.

Treyarch ve Raven Software ortaklığında geliştirilen yeni Call of Duty, Soğuk Savaş / Vietnam Savaşı döneminde geçeceği ve Call of Duty: Black Ops 4 aksine bir ana senaryo ile geleceği söyleniyor. Ayrıca Call of Duty: Warzone ile de entegreli olacak.